Xavier Bertrand avant l'émission politique de France 2 "Vous avez la Parole", le 19 septembre 2019. — Jacques Witt/SIPA

Hop hop hop, avant de mettre votre réveil à 9 heures pour suivre France-Argentine samedi matin, jetez-vous sur les immanquables​ du jour comme un rugbyman sur un ballon qui traîne au sol.

Les petits hommes verts nous ont-ils rendu visite ? Mystère et boule de gomme. Pour la première fois de l’histoire, l’armée américaine a admis l’existence de vidéo authentique montrant des objets volants non identifiés. Il s’agit de trois séquences filmées en vol dans des espaces aériens proches de la frontière mexicaine, et réservés aux exercices militaires. Les vidéos remontent à 2004, 2014 et 2015 et chacune montre un engin non identifié sans moyen visible de propulsion, qui pourtant vole dans le ciel des Etats-Unis, et pas qu’un peu vu la vitesse atteinte. Elles ont fuité dans le New York Times avant que l’armée américaine ne reconnaisse qu’elle n’avait pas la moindre idée de ce qui s’y trouvait.

L’ambitieux du jour : Xavier Bertrand sort du bois en se posant en recours face au duel Macron-Le Pen

Xavier Bertrand sort du bois. Discret dans les médias depuis des mois, le président de la région Hauts-de-France était l’invité de l’émission Vous avez la parole sur France 2 jeudi soir. Pendant plus de deux heures, l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a quitté Les Républicains en décembre 2017, a répondu aux questions des journalistes et débattu avec ses opposants. Avec cet objectif : montrer qu’il pourrait incarner l’avenir à droite. « L’enjeu est de dire aux gens que le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n’est pas inéluctable, qu’une autre voie est possible. Il était important de commencer à donner à voir ce que pourrait être la France de Xavier Bertrand », résume son entourage.

Le match du jour : Le Japon réussit son entrée en Coupe du monde face à la Russie

Kotaro Matsushima a inscrit deux essais lors du match Japon-Russie en ouverture du Mondial de rugby. - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Comme un songe d’une soirée de fin d’été tokyoïte. Avant même la victoire de l’hôte japonais face à la Russie (30-10), cette Coupe du monde avait commencé sous les meilleurs auspices, avec de la bière coulant à flots dans le Stade de Tokyo, une cérémonie d’ouverture qui nous a transportés dans le mythe, la culture de l’archipel et l’histoire du rugby nippon, convoquant un Mont Fuji au milieu du terrain, des danses populaires, un discours du prince héritier Akishino, frère de l’empereur, et même un survol du terrain par la Force aérienne d’autodéfense japonaise. Et puis la Coupe du monde a débuté avec ce Japon-Russie et les Brave Blossoms ont eu quelques sueurs froides.

L’hommage du jour : Les animaux morts ont une statue à leur mémoire au cimetière des chiens

Une sculpture en bronze à l’effigie de cinq animaux – chien, chat, singe, cheval et perruche – trône depuis ce vendredi devant l’entrée du cimetière parisien des chiens où reposent plus de 800 bêtes à poils et à plumes. Le monument baptisé « Alter Ego », d’une hauteur de deux mètres avec son socle, qui représente des animaux à taille réelle, accueille les visiteurs de ce cimetière insolite à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Le fake off du jour : Les pharmaciens facturent-ils vraiment la délivrance de médicaments sur ordonnance?

« Un le matin, un le midi et un le soir pendant les repas ». Qu’elle soit prononcée lors d’un passage en caisse ou inscrite directement sur des boîtes de médicament, cette prescription est répétée quotidiennement en pharmacie. Mais ces consignes a priori anodines cacheraient – au même titre que la simple lecture d’une ordonnance – des sources de revenus insoupçonnées pour les pharmaciens, selon une internaute qui sonne l’alerte dans un groupe Facebook de « gilets jaunes ». Alors fake news ou pas ?

La vidéo du jour : Le professeur Heni Joyeux, un médecin controversé ?

