Un drapeau de corner de rugby, à Sapporo le 20 septembre 2019 — Aaron Favila/AP/SIPA

Le premier match verra aujourd’hui à 12h45 s’opposer le Japon et la Russie. Avant chaque début de compétition internationale, le service des sports de 20 Minutes se creuse les méninges pour lancer au mieux l’événement et susciter l’intérêt de ses lecteurs. Bon, très souvent on se pose une question du genre « Et si c’était enfin l’année des Français à Roland-Garros ? » ou « Ce coup-ci, est-ce la bonne pour Romain Bardet sur le Tour ? ». Et chaque année on se plante, évidemment. Pour cette Coupe du monde de rugby on vous laisse découvrir notre nouvelle analyse par ici.

L’alerte sanitaire aux Etats-Unis reste d’actualité. L’épidémie de maladies pulmonaires liées au vapotage continue aux Etats-Unis, ont annoncé jeudi des autorités sanitaires fédérales toujours perplexes quant à leur cause exacte, alors que Los Angeles envisage à son tour d’interdire les cigarettes électroniques aromatisées. Le nombre total est de 530 cas confirmés et probables et de sept décès. Plus de la moitié des malades ont moins de 25 ans, et les trois-quarts sont des hommes.

Le président déchu tunisien Zine el Abidine Ben Ali est décédé jeudi, à l’âge de 83 ans, en Arabie Saoudite, où il vivait en exil depuis la révolution de 2011, a indiqué le ministère tunisien des Affaires étrangères. Egalement contacté, Mounir Ben Salha, avocat autoproclamé de Ben Ali, avait auparavant évoqué ce décès en citant comme sources sa famille et son médecin.

Après plus de deux décennies d’un pouvoir répressif, avait été renversé début 2011 par un mouvement populaire, point de départ d’une vague de révoltes dans la région connue sous le nom de « Printemps arabes ».