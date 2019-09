Le Comic Con Paris 2019 fête les 80 ans de Batman et de ses ennemis jurés — DC

Nous sommes le 19 septembre 2019, une panthère noire se promène à Armentières, une marque vend des pulls ornés de noms de massacres et la justice va devoir se prononcer sur l'odeur du crottin en Alsace.

1. La disparition du jour : Ben Ali, l'ancien président tunisien est mort

Le président déchu tunisien Zine el Abidine Ben Ali est décédé ce jeudi, à l’âge de 83 ans, en Arabie saoudite, où il vivait en exil depuis la révolution de 2011. Après vingt-trois ans de règne sans partage et sous la pression de la rue, il avait fui la Tunisie en compagnie de son épouse et s’était installé dans un palais du défunt roi Faysal à Djedda.

Le président déchu Zine El Abidine Ben Ali, en 2009. - Hassene Dridi/AP/SIPA

2. L’histoire du jour : Atteint de la maladie de Charcot, Pone vient de sortir un album

Avec la Fonky Family, il a marqué l’histoire du rap. Guilhem Gallart, aka Pone, revient dans les bacs avec un nouvel album aux sonorités digitales. Un « 11 titres » qu’il a composé de son lit. Atteint de la maladie de Charcot depuis quatre ans, le Tarnais est en effet tétraplégique et ne peut plus parler. Aujourd’hui, il communique et crée avec ses yeux.

La pochette de - Soone / Pone

3. Le concours du jour : Votez pour le prix Jeunes Talents Comics

Ce week-end, Batman fête ses 80 ans en grande pompe. Cela méritait bien quelques dessins. Pour le Comic Con Paris qui ouvrira ses portes le 25 octobre, 30 artistes ont réalisé une cover sur le thème du justicier chauve-souris. Vous pouvez les départager en votant ici. Le lauréat de ce concours organisé en partenariat avec 20 Minutes et Urban Comics aura l’honneur de dessiner la variant cover d’un comicbook et la une de 20 Minutes.

4. La vidéo du jour : Les supporters écossais ambiancent Rennes

Près de 1.400 supporters ont fait le déplacement depuis Glasgow pour soutenir le Celtic en Ligue Europa face au Stade Rennais. Un match à suivre en direct sur notre site et une ambiance à revivre en vidéo :

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Vous pouvez terminer votre journée en douceur en écoutant notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.