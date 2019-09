Franky Zapata attendu samedi dans le ciel du Mans

Franky Zapata lors de la traversée de la manche à bord de son flying board, le 4 août 2019. — F.Andrieu / Agence Peps/SIPA

Un mois et demi après avoir traversé la Manche sur son flyboard, Franky Zapata est attendu dans le ciel du Mans, samedi. L’homme volant donnera en effet le départ des Meules bleues, cette course insolite de mobylettes vintage à destination des chefs d’entreprise venus dire « non à la morosité ». L’événement doit se dérouler sur le circuit Bugatti, devant quelque 10.000 spectateurs. Pour tenter de l’apercevoir, il faudra lever les yeux à 14h30 précises.

Si ce ne sera pas une première au Mans pour Franky Zapata, l’événement marquera la dernière édition du Grand Prix Meule Bleue, cette initiative vendéenne dont les éditions précédentes se sont par exemple déroulées sur le passage du Gois ou dans les rues de la capitale.

Pour « la der des ders », plusieurs centaines de mobylettes sont encore une fois attendues pour une course de quatre heures en relais. Plusieurs animations déjantées sont prévues, en plus d’un concert de Patrick Sébastien. Pour pouvoir y assister (tarif : 12€), il faut être invité par une équipe engagée.