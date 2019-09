Illustration cigarette électronique — LOISON VINCENT/SIPA

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Saint-Alban-les-Eaux à Plounéventer.

La question du jour : Que faut-il attendre de la reconstitution de l’attaque du Thalys ?

En présence de policiers, de juges et de témoins, Ayoub El-Khazzani, le suspect numéro 1 de l’attaque du Thalys, va devoir effectuer les gestes dont il a reconnu la responsabilité. Deux passagers avaient été blessés avant que l’assaillant ne soit neutralisé par des soldats américains, passagers du train. Une reconstitution judiciaire de l’attaque a été organisée, ce mercredi après-midi à la demande du tireur présumé, dans un lieu tenu secret. Explications par là.

L’interdiction du jour : L’Etat de New York bannit les cigarettes électroniques aromatisées

Une cigarette électronique. (illustration) - EVA HAMBACH / AFP

New York a à son tour interdit ce mardi les cigarettes électroniques aromatisées. Elles sont accusées d’inciter les jeunes à vapoter avec, à la clé, un fort risque de dépendance à la nicotine. L’interdiction prend effet immédiatement. Le détail de cette mesure, c'est par ici.

L’innovation du jour : Des couches connectées pour savoir quand changer les personnes âgées

Depuis quelques semaines, un Ephad du Nord expérimente des couches connectées. « L’innovation de l’année », se réjouit Frédéric Van Herwegen, le directeur de l’établissement qui héberge près de 90 personnes âgées dont une bonne partie souffre d’incontinence et doit donc porter des changes. On vous raconte tout ça par là.

Le prono du jour : Nocès optimiste pour les Bleus à la Coupe du monde de rugby

Guy Novès à la sortie du tribunal des prud'hommes de Toulouse, le 8 avril 2019. - N. Stival / 20 Minutes

Les Français commenceront directement leur Coupe du monde par un choc contre l’Argentine ce samedi matin, mais l’ancien sélectionneur des Bleus, Guy Novès, est optimiste. « Je pense que la France sortira des poules et qu’elle peut réussir un bon parcours, poursuit-il, avant de convoquer le souvenir de l’incroyable épopée de 2011. Marc [Lièvremont, le sélectionneur de l’époque] avait obtenu des résultats phénoménaux. S’il gagne la finale [défaite 8-7 face à la Nouvelle-Zélande], il n’y a rien à dire. Alors que quelques semaines avant, la France était au fond du trou. » Son interview est à lire ici.

La vidéo du jour : Le nouveau Fairphone, durable et éthique, est arrivé

