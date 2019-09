Une photo de classe. — Pixabay

Rituel de la rentrée, les photos de classe sont un temps fort pour les élèves. Et quelques années plus tard, elles ont parfois encore plus de valeur sentimentale à leurs yeux. Parce qu’elles leur permettent de se remémorer un ancien amoureux, des copains fabuleux, un prof préféré, une classe magique, ou une période plus ou moins heureuse de leur vie…