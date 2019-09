ECOLE Selon la mairie, les parents des deux écoliers n’avaient pas réglé les frais de cantine depuis plus d’un an

Une cantine scolaire à Toulouse. — FRED SCHEIBER/20 MINUTES/SIPA

En raison des impayés de leurs parents, deux enfants scolarisés à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), ont dû se contenter de pain et d’eau à la place d’un repas servi à la cantine, a annoncé la mairie de la commune, ce mardi.

Le 9 septembre dernier, les deux enfants, scolarisés en CE2 et CM1, ont été mis à l’écart de leurs camarades à la cantine et ont mangé du « pain frais et bu de l’eau », a expliqué Roger Volat, l’adjoint au maire (LR), confirmant une information de France 3 Auvergne.

« C’est brutal, violent et humiliant pour ces enfants »

« Cette famille n’avait pas réglé la cantine depuis plus d’un an et n’y avait pas inscrit les enfants cette année », a-t-il ajouté. Dès le lendemain, les parents ont rempli le dossier d’inscription et réglé leur dette, selon lui.

« C’est brutal, violent et humiliant pour ces enfants », a témoigné Cédric Feit, parent d’un élève scolarisé dans le même établissement. « Je n’excuse pas du tout ces parents. C’est inadmissible de ne pas payer la cantine pendant un an mais on ne s’en prend pas aux enfants », selon lui. Reconnaissant « un geste peut-être un peu maladroit qui ne sera pas réitéré », Roger Volat a précisé que la famille avait été prévenue à plusieurs reprises mais était injoignable depuis la rentrée.

Un tiers des familles n’ont pas réglé les frais de cantine au dernier trimestre

« Le maire souhaitait que cela produise un électrochoc. Nous nous sommes rendu compte cet été qu’un tiers des familles n’avait pas réglé tous les frais de cantine au dernier trimestre, ce qui représente pour la mairie une perte de plus de 6.000 euros », se justifie-t-il, précisant que le prix d’un repas est de 2,5 euros.

Depuis, les parents avaient quasiment tous payé et cette famille présentait les arriérés les plus importants, selon lui. Les représentants des parents d’élèves ont été reçus lundi par le maire qui leur a expliqué la situation.