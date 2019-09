Sur la plage abandonnée... — Illustration/Pixabay

On l’a tous ce collègue. Vous venez tout juste de rentrer de vacances, vous reprenez difficilement le rythme et il est là, juste en face de vous, à vous annoncer qu’il part trois semaines pour les Canaries alors qu’on est en plein de mois de septembre. Sur le coup ça nous agace, mais au final, on se dit qu’on devrait peut-être faire pareil, et prendre la période estivale à contre-pied.

Vous, vous n’avez pas attendu que votre ami/collègue/membre de la famille ne vous nargue avec des destinations paradisiaques alors que vous vous demandez comment tenir jusqu’à noël. Non, puisque cette personne, c’est vous. Et, puisque la jalousie est un vilain défaut, nous voulons savoir pourquoi, selon vous, septembre est le meilleur moment pour partir se reposer ? Y a-t-il des destinations pour lesquelles être « septembriste » change vraiment le voyage ? Plus généralement, qu’est-ce qui vous plaît dans le fait de partir alors que c'est habituellement la rentrée ? Vous pouvez nous raconter en remplissant le formulaire ci-dessous.