Illustration de la chaleur. — G. Durand / 20 Minutes

Comme papy, l'été fait de la résistance. Ce lundi, il fera (très) chaud, avec des maximales souvent supérieures de 5 à 8°C aux valeurs dites de saison, annonce Météo France. 32 degrés à Lyon, Bordeaux et La Rochelle, 30 en Touraine et à Marseille, 28 à Strasbourg et Bastia et 27 à Paris. Le record de la journée devrait être atteint à Limoges​ avec une maximale prévue à 34 degrés.



Et si vous vous dites qu’en septembre, c’est un peu tard pour transpirer, on vous rassure : dès mardi, les températures baisseront dans la moitié nord de 2 à 3 degrés, et reviendront de saison dès mercredi.

Aucune pluie au cours de la semaine

Dans le Sud, les thermomètres continueront d’afficher 30 degrés ou plus jusqu’à vendredi… où une nouvelle vague de chaleur est prévue sur l’ensemble du pays.



Cette bouffée d’air chaud n’est pas sans conséquence, notamment sur la sécheresse qui s’abat sur l’Hexagone. Aucune pluie n’est prévue au cours de la semaine, alors que cela fait vingt-huit jours qu’une goutte n’est pas tombée sur Paris notamment.