Des syndicalistes manifestent contre l'ouverture dominicale du supermarché Carrefour Grand Maine à Angers. — JF.Monier/AFP

Trois semaines après la grosse mobilisation contre l'ouverture l'après-midi de l'hypermarché Casino en mode automatique, une nouvelle manifestation contre la disparition du repos dominical a eu lieu ce dimanche à Angers. Cette fois-ci, le rendez-vous était fixé devant le magasin Carrefour Grand Maine. Une centaine de salariés du commerce et d’autres professions réunis en intersyndicale se sont rassemblés.

« La régression sociale on ne la discute pas, on la combat », pouvait-on lire sur une banderole. « Vous faites vos courses le dimanche ? Avez-vous pensé à toutes les conséquences ? Pour nous comme pour vous, le dimanche c’est la famille, les enfants, les loisirs », interpellent-ils dans un tract.

Ouverture le dimanche matin permise par la loi

Le mot d’ordre, plus large que la dernière fois, vise à interpeller toutes « les entreprises de la grande distribution qui ont pris la décision de bouleverser les équilibres en place jusque-là. » Et notamment Carrefour et Casino, qui ont ouvert la voie en ouvrant leurs portes aux clients le dimanche matin, comme le permet pourtant la loi. « Ces entreprises utilisent largement le chantage à l’emploi pour faire travailler des salariés le dimanche matin », assurent-ils.

Les syndicats, qui craignent que ces décisions ne fassent « boule de neige » dans le département, souhaitent par cette occasion « défendre le commerce de proximité ». Les deux dimanches passés, une vingtaine de vigiles ont été mobilisés pour encadrer l’ouverture du Géant Casino.

Contactée, la direction de Carrefour du Grand-Ouest a rappelé qu’un accord majoritaire avait été conclu avec les syndicats rendant possible cette ouverture.