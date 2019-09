La Lune a-t-elle une influence sur le corps humain et sur la santé? — M.ASTAR/SIPA

Sommeil perturbé, humeur changeante (ou humeur de chien), anxiété, règles plus douloureuses : et si c’était la pleine lune ? Après tout, puisque la Lune influe sur le cycle des marées et que le corps humain est composé d’eau à 60 %, peut-être sommes nous plus sensibles à ce satellite terrestre que ne le pensent les scientifiques, qui, eux, n’en sont pas persuadés. En effet, nombreux sont celles et ceux qui observent sur leur organisme des effets imputables selon eux à la Lune. Des effets parfois négatifs, sur le sommeil notamment. D’autres positifs, comme une meilleure santé des cheveux, si on les coupe au moment de la pleine lune. De même, certaines diètes et cures alimentaires – détox ou pour booster son immunité – seraient plus efficaces lorsqu’elles sont démarrées à ce moment-là.

Est-ce votre cas ? Avez-vous la sensation que la Lune influe sur votre corps et votre humeur ? La pleine lune a-t-elle sur vous un effet positif ou négatif ? De quelle manière cela se manifeste-t-il ? Est-ce spécifique à la pleine lune, ou encore à la nouvelle lune ?