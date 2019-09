Boris Johnson, le 28 août 2018 à Biarritz. — LUDOVIC MARIN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les députés britanniques ont infligé mardi une nouvelle défaite cuisante au Premier ministre Boris Johnson en refusant à nouveau de déclencher des législatives anticipées, avant une suspension du Parlement jusqu’au 14 octobre, deux semaines avant la date prévue pour le Brexit. Avec seulement 293 voix pour, loin des deux tiers des sièges requis pour déclencher des élections générales, les députés ont mis en échec pour la deuxième fois en cinq jours la proposition de Boris Johnson, qui voulait que les électeurs soient appelés aux urnes le 15 octobre. Avant le vote, le chef de gouvernement a assuré qu’il ne demanderait « pas un nouveau report » du Brexit, prévu le 31 octobre, en dépit d’une loi votée en ce sens par le Parlement, entrée en vigueur lundi après l’assentiment de la reine Elizabeth II.

La Corée du Nord a tiré mardi deux nouveaux « projectiles », quelques heures après avoir proposé aux Etats-Unis de reprendre fin septembre les négociations sur son programme nucléaire. Ces deux « projectiles non identifiés » ont été lancés mardi à l’aube depuis la région de Kaechon, dans la province de Pyongan du Sud, au centre du pays, et ont parcouru environ 330 km en direction de la mer du Japon, a indiqué l’armée de la Corée du Sud. « Nous exhortons le Nord à mettre fin à ces actes qui exacerbent les tensions dans la région », ont déclaré les responsables de l’état-major sud-coréen dans un communiqué. Le terme « projectile » est habituellement employé par l’armée sud-coréenne pour qualifier des missiles à courte portée nord-coréens.

Taylor Swift et la France ne s’étaient plus donné rendez-vous sur scène depuis 2011. Cette année-là, la chanteuse américaine s’était produite au Zénith de Paris, sans le remplir. Et depuis, plus rien dans l’Hexagone en dehors de séances promos. Entre-temps, l’Américaine est devenue une méga-star internationale aux 50 millions d’albums vendus et aux dix Grammy Awards glanés entre centaines d’autres récompenses. C’est donc peu dire que le concert que l’artiste a donné à L’Olympia ce lundi était un événement. Le show étant privé, les 2.000 personnes qui l’ont applaudie ont été invitées ou ont gagné leur place grâce à un concours.