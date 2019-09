VOUS TEMOIGNEZ Une semaine après la rentrée, « 20 Minutes » interroge ses lecteurs lycéens de première pour connaître leur opinion sur leurs spécialités, leur emploi du temps et la mise en œuvre du contrôle continu

Des manuels scolaires de classe de Première. — ALLILI MOURAD/SIPA

Réforme du lycée​ oblige, les séries S, ES et L ont été supprimées et remplacées par des enseignements de spécialités, que les élèves de première ont choisies et qu’ils découvrent en cette rentrée.

Si vous faites partis des pionniers de la réforme du lycée, racontez-nous vos premières impressions : êtes-vous satisfaits de vos choix de spécialités ? Comment trouvez-vous votre emploi du temps ? Êtes-vous dans la même classe que les élèves qui ont choisi la même spécialité que vous, ou avec des élèves qui ont fait d’autres choix ? Dans ce deuxième cas, comment est l’ambiance en classe ? Avez-vous tous vos manuels scolaires ou certains manquent-ils encore à l’appel ? Redoutez-vous de passer cette année des épreuves communes de contrôle continu (histoire-géo, deux langues vivantes, enseignement scientifique) ?