Des passagers tentent de trouver une solution au guichet d'Aigle Azur à l'aéroport d'Alger. — STRINGER / AFP

Plusieurs milliers de clients de la compagnie aérienne Aigle Azur sont bloqués dans les aéroports depuis vendredi.

La compagnie aérienne, en redressement judiciaire, a annoncé à la dernière minute ne plus pouvoir assurer les vols qu’elle devait opérer à partir de vendredi.

Panique, vol, enfer. Les mots ne suffisent pas aux clients de la compagnie aérienne Aigle Azur pour décrire ce qu’ils vivent depuis vendredi. Placée en redressement judiciaire, la compagnie a annoncé au dernier moment que tous les vols qu’elle devait opérés étaient annulés à partir de vendredi. « Sur les 19.000 passagers qui se sont retrouvés en difficulté au plus fort de la crise, il en reste encore 13.000 », a précisé ce lundi, sur BFM TV, le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Parmi eux, Rania et ses parents qui devaient rentrer d’Algérie. « Mon père est en mobilité réduite. Il est suivi à l’hôpital de Saint-Louis à Paris où il suit un traitement par immunothérapie. Sa prochaine cure est pour le 16 septembre. Pour ma part mon inscription à l’université va être repoussée et j’ai annulé plusieurs de mes rendez-vous de septembre », explique-t-elle.

Ils ont bien tenté de trouver une autre solution, mais la réponse reste toujours la même : « Ils nous disent tous : " Aucun vol jusqu’au 20 septembre et vols directs à partir d’octobre ". Nous n’avons toujours pas de billets retour et même les offres de réduction des autres compagnies aériennes ne sont pas utiles. »

« Leur promo, c’est du vent »

Face à la situation, plusieurs compagnies aériennes avaient annoncé proposer des tarifs avantageux pour les clients malheureux d’Aigle Azur, comme Air France, Air Algérie ou encore Vueling. Mais les sinistrés d’Aigle Azur décrivent des réductions inexistantes, ou trop compliquées pour en bénéficier.

@ennaharonline Je suis un voyageur bloqué avec un billet retour Aigle Azur j’ai acheté un billet de retour Air Algérie a l’aéroport Ahmed Benbella Oran pour Paris on m’a vendu un billet d’office première Classe

On m’a pas accordé les 20% Annoncer par Air Algérie pic.twitter.com/PLXA46kufG — 🌹الڤردي62DTN🌹 (@bendranasser4) September 9, 2019

Souad, bloquée en Algérie avec son mari et ses filles de cinq et huit ans, a tenté de se rapprocher d’autres compagnies pour rentrer en France. « On va frapper à la porte d’Air France, ils nous disent " ça ne nous concerne pas ". Les seuls billets disponibles coûtent 350 euros et encore pas de place. On va chez Vueling pour leur demander où sont les billets à 80 euros, ils nous disent que les seuls billets c’est Alicante ou Barcelone pour 400 euros par personne. Enfin, chez Air Algérie au début les billets étaient à 200 euros à partir du 24 septembre, car aucune place pour partir avant. Seule solution, payer des billets 1re classe à 500 euros. La soi-disant remise de 20 % concerne les billets économiques mais il n’y en a plus avant le 24 septembre, donc leur promo c’est du vent », se désole-t-elle. La famille se retrouve donc obligée de débourser 1.200 euros uniquement pour rentrer en France, après avoir déboursé 1.514 euros pour des billets aller/retour chez Aigle Azur.

Farid n’a pas, non plus, eu d’autres choix que de se tourner vers d’autres compagnies aériennes. Son vol prévu samedi a été annulé au dernier moment alors qu’il reprenait son travail ce lundi pour signer un CDI.

« J’ai acheté mon aller/retour pour 375 euros sur Aigle Azur. Quand j’ai appris l’annulation du vol j’étais en panique pour mon CDI. Du coup j’ai regardé sur Internet, le seul vol que j’ai trouvé c’est avec la compagnie aérienne Air France à 582 euros. Le résumé de l’histoire c’est que j’ai payé 1.000 euros pour 2h de vol ! L’équivalent de deux bonnes semaines aux Etats-Unis »

Abandon

Tous expliquent s’être rapprochés de la compagnie aérienne, de leur banque, ou de leur assurance pour se faire rembourser. En vain. « Je vais dans mon agence de voyages chaque jour depuis vendredi, sa seule réponse est qu’il ne peut rien pour nous et ne veut absolument pas nous rembourser. Nous sommes très tristes et désemparés car ces vacances nous les préparons depuis un moment. Je me sens trahi, volé. Les larmes ne cessent de couler », explique Amel.

De quoi provoquer une vive colère à l’encontre d’Aigle Azur, que les clients accusaient déjà de proposer des tarifs exorbitants pour l’Algérie. « C’est scandaleux ! Ils ont vendu leurs billets jusqu’à la dernière minute en toute connaissance de cause et là ça devient du vol. J’ai acheté deux billets sur le site début septembre ! Quelques jours après, j’ai reçu un message indiquant que mon vol retour avait subi une modification, et qu’il aurait lieu deux jours après la date prévue. J’ai donc dû réorganiser mon emploi du temps et accepter ce nouveau vol. Trois jours plus tard, j’apprends par la radio le redressement judiciaire de la compagnie, et du même coup, l’annulation de tous les vols et bien sûr le non-remboursement des billets scandaleusement vendus pour voler les honnêtes gens avant de les abandonner », détaille Sarah.

Ils comptent désormais sur l’Etat pour leur venir en aide, même si peu y croient. « J’espère que la réglementation va évoluer pour empêcher ce genre d’escroquerie et protéger les voyageurs », conclut Kamelia.