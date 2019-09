On ignore quelle petite phrase a dit ce père de famille, mais autour de la table, ça oscille entre rire forcé et malaise. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Tout est parti d’un banal échange au bureau. Collègue 1 a dit : « J’ai faim ». Et Collègue 2 a répondu : « Eh ben, mange ta main, et garde l’autre pour demain. » Une expression déjà entendue, mais plutôt dans un contexte familial.

Quand on passait devant la télé, il n’était pas rare d’entendre fuser un réprobateur « Ton père, il est pas vitrier ! ». Quand papi venait rendre visite, il ne pouvait pas s’empêcher de jouer avec nous au flippant « j’ai pris ton nez. » Quand on oubliait d’éteindre la lumière d’une pièce, moins par souci écologique que par souci de facture, on entendait crier : « Oh, c’est pas Versailles, ici ! ». Sans oublier, un petit « tu veux mon doigt ? » quand on tentait d’intégrer la narine nationale. Et en cas de chagrin, on s’interroge encore sur le degré de consolation du définitif « Pleure, tu pisseras moins. »

Et vous, y a-t-il des expressions disons de darons et de daronnes qui sont restées dans votre famille ? Des expressions drôles ou désuètes qu’il vous arrive encore d’entendre ou de prononcer ? Racontez-nous.