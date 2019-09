Illustration d'un joint de cannabis dans un hall d'immeuble à Nantes. — FABRICE ELSNER/20 MINUTES

Les riverains du parc de Kermesquel à Vannes (Morbihan) en ont ras le bol du trafic de drogue qui s’opère chaque jour sous leurs yeux. Ils l’ont fait savoir à leur manière samedi en placardant sur plusieurs arrêts de bus de la ville des petites annonces pour recruter des dealers et des guetteurs, comme le rapporte Ouest-France.

Vannes. Des petites annonces pour devenir dealer et guetteur… https://t.co/nLhVPSysVr – Ouest-France (@OuestFrance) September 8, 2019

Comme pour une offre d’emploi, l’annonce détaille les principales missions du « job ». « Avertir le plus rapidement possible de l’arrivée de la police, accueillir les clients (100 à 200 personnes par jour), intimider les riverains et les dissuader de pénétrer dans le bois, détériorer au maximum l’espace naturel avec vos détritus, emballages et papiers brûlés », peut-on lire sur ces affichettes.

Un « poste » rémunéré 200 euros par jour

Le profil recherché est également détaillé : « Vous êtes idéalement mineur, d’un naturel fainéant, vous aimez l’argent facile et vous n’avez pas peur de crier ». L’affiche précise par ailleurs que le salaire net d’impôt est de « 200 euros par jour » et que pour postuler, « les candidats » doivent « se faire connaître dans le parc ».

Ouest-France rappelle que les riverains multiplient depuis plusieurs mois les actions pour dénoncer le trafic de drogue qui gangrène leur quartier.