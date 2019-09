Boris Johnson après le débat sur le no-deal, le 3 septembre 2019. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La situation reste toujours aussi tendue au Royaume-Uni. Boris Johnson, qui n’a plus de majorité au Parlement, a connu un nouveau coup dur samedi. Le chef du gouvernement britannique a vu sa ministre du Travail et des Retraites annoncer sa démission. Amber Rudd a justifié son départ par le désaccord avec la stratégie de Brexit du Premier ministre. Alors qu’un nouveau vote en faveur d’élections anticipées est prévu lundi, le pays s’englue un peu plus dans la crise politique, sans savoir comment il mettra en œuvre la sortie de l’Union européenne, votée par 51.9 % des Britanniques en juin 2016. « Sur le fond, il y a une espèce de conflit de légitimité entre le peuple qui, par la voie du référendum, a dit ‘je veux sortir’[…] et le Parlement, expression du peuple aussi, qui ne sait pas comment sortir », a résumé le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ce dimanche sur Europe 1.

Des chiffres qui soulignent l’urgence de la situation. La déforestation de l’Amazonie au Brésil a pratiquement doublé entre janvier-août et la même période de 2018, touchant 6.404,4 km2 supplémentaires au total (contre 3.336,7 km2), selon des données officielles provisoires fournies dimanche. Cela représente une augmentation de 91,9 %. Rien que pour le mois d’août, 1.700,8 km2 ont disparu, moins qu’en juillet (où les chiffres avaient quadruplé), mais plus de trois fois plus qu’en août 2018 (526,5 km2) selon le système DETER d’alertes satellitaires de l’Institut national pour les investigations spatiales (INPE).

Rafael Nadal a remporté dimanche son 4e US Open et son 19e tournoi du Grand Chelem, en battant Daniil Medvedev au terme d’un match d’une très grande intensité et d’une très grande qualité de jeu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. L'Espagnol, n°2 mondial, devient également l’égal de John McEnroe à Flushing Meadows avec ses 4 titres, à un trophée du record de l’ère moderne (à partir de 1968) détenu par Federer, Pete Sampras et Jimmy Connors.