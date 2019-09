Un homme fait face aux éléments dans le port d'Halifax (Canada) lors du passage de Dorian — : Andrew Vaughan/AP/SIPA

Vous l’avez senti passer ce petit air fraîchounet qui sentait l’automne ? Avec ou sans petite laine, l’actualité, elle aussi, est passée ce week-end. Si vous l’avez ratée, nous étions là pour veiller.

1 – L’ouragan Dorian frappe le Canada

Halifax, la capitale de la Nouvelle-Ecosse, a subi les conséquences de Dorian. - Andrew Vaughan/AP/SIPA

Après les Bahamas, il est remonté vers le Nord. L’ouragan Dorian, affaibli mais toujours dangereux, s’est abattu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’est du Canada avec des vents violents, des pluies torrentielles et des vagues de près de 20 m. Rétrogradé en « cyclone post-tropical très intense » par le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO), l’ouragan a touché terre samedi soir près de Halifax, en Nouvelle-Ecosse, où des vents atteignant 140 km/h ont été mesurés.

Et si vous voulez savoir jusqu’où il peut aller et quand il disparaîtra, lisez cet excellent papier.

On retiendra de France Albanie une victoire aisée des Bleus, mais sans doute encore plus encore le gros raté d’hymne, celui de l’Andorre ayant été joué à la place de celui d’Albanie. De quoi être mortifié. Les Andorrais, eux, s’en sont amusés. Et Emmanuel Macron s’est excusé.

3 – Brexit : un nouveau départ affaiblit Boris Johnson

La ministre britannique du Travail Amber Rudd, le 2 septembre 2019. - AFP

Si la Grande-Bretagne n’est pas encore sortie de l’Union européenne, les ministres eux, claquent volontiers la porte au nez de Boris Johnson. Après la défection de son propre frère, le Premier ministre britannique a dû faire face à un nouveau départ : La ministre chargée du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a annoncé sa démission samedi soir, en raison de son désaccord avec la stratégie de Brexit.

Et pour en savoir un peu plus sur l’enjeu politique de ces dernières semaines, endez-vous dans cet article.

4- Deux femmes imames dirigent une cérémonie de prières à Paris

Anne-Sophie Monsinay (à droite) et Eva Janadin (à gauche), converties à l'Islam, dirigent une prière le 7 septembre 2019 à Paris. - AFP

Evénement inédit pour le culte musulman en France. Deux femmes imames ont dirigé une prière ce samedi à Paris, devant une assemblée totalement mixte réunie pour une cérémonie majoritairement célébrée en français.

« Ce moment est important pour l’islam de France, notamment parce que cette prière permet de garantir l’égalité homme-femme dans le culte musulman », a déclaré Eva Janadin, l’une des deux femmes imames lors de son discours d’ouverture.

5- Rentrée des « gilets jaunes » : manifestation dans plusieurs villes de France

Illustration de Gilets Jaunes. - Tristan Reynaud/SIPA

Ils ne sont que quelques milliers, mais continuent de se mobiliser. Des « Gilets jaunes » manifestaient dans plusieurs villes de France, notamment à Montpellier où des incidents ont éclatés, avec notamment l 'incendie d'une voiture de police municipale.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. On vous souhaite un futur joyeux lundi matin. A demain !