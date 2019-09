Guillaume Meurice,le 5 avril 2017. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Passer de la parole aux actes. C’est ce qu’a voulu faire l’humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Il a annoncé ce dimanche, avoir créer une boutique en ligne pour soutenir SOS Méditerranée, l’ONG qui assure des missions de sauvetage de migrants en Méditerranée.

Tu te cherches un swag de rentrée à mi chemin entre Christophe Barbier et Iggy Pop ? J'ai pensé à toi ! #NouvelleBoutiqueEnLigne (bénéfices intégralement reversés à @SOSMedFrance) https://t.co/LSI9QfGuXZ — Guillaume Meurice (@GMeurice) September 8, 2019

« Il s’agit des produits dérivés de mon spectacle et je reverse les bénéfices à SOS Méditerranée France », a-t-il déclaré au HuffPost. Des articles aux messages évocateurs. On peut ainsi acquérir un badge « Sex, drugs and trottinette » ou « Humanité et fermeté », un pin’s « Les jeunes avec Raffarin » ou un tote bag « Sortez-vous les droits du cul ».

Une journée en mer coûte 14.000 euros à l'ONG

SOS Méditerranée est financée par des dons privés et des subventions publiques. Dans son rapport d'activité 2018, l’ONG annonce avoir sauvé 29.523 personnes via son navire l’Aquarius depuis 2016. Mais elle rappelle régulièrement qu’une journée en mer pour l’un de ses navires, coûte 14.000 euros.