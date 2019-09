L'opération, menée à l'initiative du Cercle des nageurs, sera renouvelée l'an prochain. — Smaragd/Pixabay

A la fin de l’été, il y a les bilans de la saison touristique et ceux, moins glorieux, des opérations citoyennes de nettoyage. Pas moins de 10.000 mégots de cigarette ont ainsi été ramassés samedi sur la plage et la baie des Catalans à Marseille, selon Recyclop-Un œil sur la planète, l’une des associations ayant participé à l’opération.

Trois « plages sans tabac » seulement

L’initiative, lancée par le Cercle des nageurs, a mobilisé ramasseurs bénévoles et plongeurs : outre les mégots, de nombreux déchets et objets ont été collectés sur terre mais aussi en mer. Sur sa page Facebook, le club de natation donne d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour une seconde édition.

La plage des Catalans ne fait pas partie des plages du dispositif « Plages sans tabac », instauré cet été par la ville de Marseille pour trois plages (la ville en compte une vingtaine), celles de la Pointe Rouge, de l’escale Borély et de Bonneveine.