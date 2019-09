Jean-Marie LE Pen à Strasbourg le 16 avril 2019. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des incendies continuaient jeudi soir de dévaster des centaines d’hectares dans plusieurs départements de France, ceux particulièrement touchés par la sécheresse après un été caniculaire. En fin de journée encore, deux incendies ont provoqué des embouteillages monstres près de Marseille où des rafales de vent très fortes soufflaient. Le feu le plus important est parti de l’autoroute, au nord de l’agglomération, à Septèmes-les-Vallons. Dans un communiqué, les sapeurs-pompiers qualifiaient ce feu de « complexe ».

(Illustration) Après un incendie dans le sud de la France, le feu fait de nouveau des ravages dans le Gard, à Générac. - SYLVAIN THOMAS / AFP

L’ancien président du Front national (devenu Rassemblement national) Jean-Marie Le Pen affirme avoir été convoqué le 13 septembre pour être mis en examen dans l’affaire des emplois présumés fictifs de ce parti au Parlement européen. La juge d’instruction Claire Thépaut veut notamment l’entendre sur les emplois de son ancien garde du corps Thierry Légier et d’un ancien conseiller Gaël Nofri, selon le co-fondateur du FN dans son journal de bord mis en ligne jeudi.

Deauville le 5 septembre 2019. - AFP

Stars et films ou films et stars ? La 45e édition du Festival du cinema americain de Deauville, alias Deauville US, s’annonce riche sur les deux tableaux. Cette manifestation, ouverte au public, permet de faire passer la côte normande de l’autre côté de l’Atlantique pendant dix jours. Entre grosses productions et films indépendants, les festivaliers vont être gâtés de l’ouverture ce vendredi avec Un jour de pluie à New York de Woody Allen à la clôture avec Cuban Network d’Olivier Assayas. Sans compter la présence de superstars et une sélection alléchante. Tout ce qu’il faut pour donner envie de suivre l’édition 2019.