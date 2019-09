L'artiste français Invader lors d'une conférence de presse à l'espace Pierre Cardin à Paris le 7 octobre 2013 — VINCENT WARTNER / 20 MINU/SIPA

1. La déception du jour : Le monstre du Loch Ness, une anguille?

C’est la fin de plus de deux ans d’étude. Neil Gemmel a dévoilé ce jeudi les résultats de sa vaste recherche d’ADN dans les eaux du Loch Ness. Verdict : l’insaisissable monstre n’est pas un requin, pas davantage un poisson-chat ou un bocal à anchois. Mais peut-être une anguille géante… C’est en tout cas l’hypothèse que le scientifique néozélandais avance aujourd’hui.

Le Loch Ness, dans les Hghlands d'Ecosse. Ses eaux sombres et profondes abritent-elles un monstre? - ANDY BUCHANAN / AFP

2. Le procès du jour : Maurice le coq peut chanter victoire

« Je vais pouvoir garder Maurice à la maison, je suis soulagée et très contente! » Corinne Fesseau, la propriétaire du coq Maurice installée à Saint-Pierre d’Oléron, ne cachait pas sa joie après l’annonce du jugement du tribunal correctionnel de Rochefort. Son gallinacé pourra continuer à donner de la voix dès le lever du soleil. Les plaignants, qui poursuivaient leur voisine pour nuisances sonores, devront finalement lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts et prendre en charge ses frais de justice.

Maurice le coq et sa propriétaire, Corinne Fesseau. - XAVIER LEOTY / AFP

3. Le casse-tête du jour : Les vols de street art

Rares sont les artistes de street art à porter plainte pour le vol de leur œuvre. Banksy, dont l’une des œuvres a été dérobée près du centre Georges-Pompidou à Paris dimanche soir, ne le fera pas. Mais le Centre Pompidou a fait part, lui, de son intention de porter plainte pour « dégradation ». Alors que les vols se multiplient, les spécialistes se demandent comment protéger ces œuvres qui sont, par définition, dans l’espace public. La mairie de Paris réfléchit à un plan pour préserver ces bijoux sans les dénaturer…

4. La vidéo du jour : L'hymne du Saint-Lys Olympique

Publiée sur YouTube et disponible sur les plateformes de téléchargement, la chanson « On a encore gagné » du Saint-Lys Olympique rencontre un joli succès. Inattendu pour ce petit club haut-garonnais de 10e division. Si le SLO est bien entendu un club de foot amateur, un travail de pro se cache derrière ce succès...

5. La série du jour… Non de la décennie : «Jane the Virgin»

Pour notre expert série, Jane The Virgin, « la parodie de telenovela sympa » dont la cinquième et ultime saison commence jeudi soir sur Téva, mérite une réhabilitation complète. « Elle raconte un petit bout d’histoire de l’Amérique, de la femme, et allons-y, de l’humanité », écrit-il. On vous laisse vous faire votre idée ici.

Je ne trouve pas les mots pour parler de la fin de #JaneTheVirgin, si ce n'est qu'elle est la série la plus importante de ces dix dernières années. Deal with it. pic.twitter.com/V9HF0uGbSq — Vincent Julé (@Vincent_Jule) August 3, 2019

