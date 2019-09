Après Vienne, Dijon peut-elle devenir la ville la plus agréable du monde ?

La ville de Dijon, prête à concurrencer Osaka et Copenhague. — Miwok/ Flickr

Vienne, la capitale de l’Autriche, est classée pour la deuxième année consécutive « ville du monde la plus agréable à vivre » par « Economist Intelligence Unit » (EIU), la cellule de recherche et d’analyse affiliée à l’hebdomadaire anglais The Economist. Mauvaise nouvelle pour les Français : Paris a perdu six places cette année, et se classe 25e. Alors à 20 Minutes, on s’est demandé si on ne pouvait pas donner un petit coup de pouce à une autre ville française pour remporter le palmarès l’an prochain. On aurait pu choisir Bordeaux ou Marseille. Mais on a choisi Dijon.

Multiplier la population (par 10) en un an

Pour être sélectionné dans le classement, pas besoin d’être une capitale : Lyon (France), Melbourne (Australie) et Osaka (Japon) y figurent également. Alors pourquoi pas Dijon ? Mais côté population, ça coince. Avec ses 155.000 habitants, Dijon part avec un léger handicap : toutes les villes du classement ont plus d’un million d’habitants. « Nous sélectionnons aussi des villes qui sont un des centres d’affaires ou touristiques », indique Agathe Demarais de l’EIU. Mais Dijon est aussi la ville de naissance de Denis Brogniart, et ça, ça pèse dans la balance. Un petit effort Dijon, et tu y es !

Un programme simple : moins de pluie, plus de soleil

Selon les Dijonnais de la rédaction *, il fait toujours beau à Dijon. Une enquête approfondie sur le site de Météo France nous révèle qu’il pleut (parfois) et qu’il fait gris (souvent). Mais les stats ont parlé : Dijon se défend plutôt bien face à ses concurrentes. Avec 86 mm de pluie au maximum en mai, elle est par exemple devant Osaka, qui affiche scandaleusement 132 mm en mai et 198 mm (!!!) en juin. Avec de tels adversaires, c’est presque gagné.

Selon l’IEU, le changement climatique a de plus en plus un impact sur le classement. « On a baissé le score de New Delhi, Dakka et Le Caire à cause de la pollution de l’air car on observe à long terme que c’est l’un des facteurs négatifs sur la qualité de vie. » Attention à tes pics de pollution Dijon, ça compte aussi !

Un patrimoine culinaire infini (à base de vin)

La qualité de la cuisine est l’un des critères de ce classement. Si Paris a tout bon de ce côté-là, Dijon en a aussi sous la pédale : les œufs en meurette (à base de vin rouge), le poulet Gaston Gérard (à base de vin blanc), le kir (c’est aussi du vin) et les escargots (pas de vin). Bref, les Dijonnais savent ce qu’est une table : ils n’auront aucun mal à couper l’herbe sous le pied de Melbourne (la pizza) ou Copenhague (le hareng).

Comment augmenter son score ?

Comme l’Australie (Melbourne et Sydney), le Canada et le Japon (Tokyo et Osaka) dominent le classement en s’installant dans le top 10, il suffit de reproduire les clefs de leur réussite. « Ces villes ont des scores parfaits dans trois domaines : la santé, les infrastructures et l’éducation. Elles investissent massivement dans ces trois domaines », explique Agathe Demarais. A l’inverse, Londres (Royaume-Uni) et New York (Etats-Unis) pâtissent toujours de la perception d’un risque important de criminalité et de terrorisme et des infrastructures surchargées. Elles se classent respectivement aux 48e et 58e places.

Dernier conseil Dijon : la communication ! Même si l’EIU assure être intransigeant face à toute forme de lobbying, une petite campagne de pub sur les escargots, la moutarde ou les deux, ça ne coûte pas grand-chose. Et on se voit l’année prochaine, dans le top 10 du classement !

*Ces Dijonnais ont fermement condamné la rédaction de cet article.