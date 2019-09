Corbier, Jacky, Dorothee, Ariane dans l'emission «Club Dorothee» sur TF1 en 1991. — SARADJIAN/TF1/SIPA

Que vous soyez en train de préparer un plat de coquillettes ou que vous préfériez le quinoa, deux plats immanquables (qui a dit « immangeable ? ») comme notre résumé de l’actualité du jour : les bien-nommés immanquables du jour​.

Le chiffre du jour : Les trois quarts des élèves « mentent » sur leurs fiches de renseignements

« Profession des parents, loisirs… ». C’est LE rituel de la rentrée. Pour nouer le contact avec leurs élèves, beaucoup de professeurs leur demandent – encore – de remplir une fiche de renseignements. Et la pratique n’est pas anodine d’après Audrey Murillo, maître de conférences en sciences de l’éducation. « Les professeurs ont souvent conscience que les élèves peuvent être embarrassés de répondre à des questions sur le contexte familial », explique la chercheuse toulousaine qui a dépiauté 758 questionnaires anonymes qu’elle a fait passer à des lycéens puis mené des entretiens avec certains d’entre eux. Son travail pose surtout la question de la véritable utilité des fiches de renseignements. Car conscients qu’on a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne première impression, 74 % de ses « confidents » lui ont avoué avoir pris des libertés avec la vérité sur au moins une réponse au questionnaire. Comme cette jeune fille dont le père est agent d’entretien chez Airbus. Elle a écrit : « employé chez Airbus ».

La nouveauté du jour : Dehors les citoyens ! Des cours criminelles vont expérimenter les procès sans jurés populaires

Si elles satisfont les pouvoirs publics, les cours criminelles désengorgeront les cours d'assises comme celle de Douai (Nord). - PHILIPPE HUGUEN / AFP

Il y a ceux, rares, que ça amuse. Ceux que ça angoisse. Mais surtout ceux que ça émeut et marque à jamais… Chargés de juger les accusés de crimes « au nom du peuple français », les jurés d’assises sont désormais en sursis. Pour la première fois, ce jeudi, une juridiction va en effet examiner un crime sans l’aide d’un jury populaire, comme le prévoit pourtant le Code de procédure pénale. En temps normal, six « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » auraient été tirés au sort à partir des listes électorales pour rendre la justice aux côtés de trois juges. Mais, ce matin à Caen (Calvados), ce sont uniquement cinq magistrats professionnels qui vont passer sur le gril un homme de 36 ans accusé de tentative de viol afin de déterminer s’il est coupable, ou non.

Avec sa mort, c’est une partie de l’enfance de nombreux Français qui fout le camp ! Ariane Carletti, plus connue sous le nom d’Ariane [de Récré A2 et du Club Dorothée], est décédée ce mardi à l’âge de 61 ans, ont annoncé ses enfants par communiqué. Arianne Carletti était, comme sa complice Dorothée, à la fois comédienne, animatrice et chanteuse. Au début des années 1980, elle chante les comptines traditionnelles françaises aux côtés de Dorothée dans Discopuce. Mais l’animatrice est aussi l’interprète de nombreux génériques de dessins animés devenus cultes, qu’elle chantait sur scène en tournée avec Dorothée. Voici ses cinq plus beaux génériques.

La tentative de buzz du jour : Le maire d’une petite commune du Nord se met en scène pour séduire un boucher

« Opération entrecôte ». Située près d’Armentières, aux confins du Nord et du Pas-de-Calais, la petite commune d’Estaires a récemment vu l’un de ses deux artisans bouchers baisser définitivement le rideau. Pour le maire (DVD) Bruno Ficheux, impossible de laisser ses administrés les plus âgés crapahuter pour se rendre dans la désormais seule boucherie de la ville. L’élu a trouvé un moyen original de faire passer son message sur la page Facebook d’Estaires (12.000 fans pour 7.000 habitants), une petite vidéo a été postée où l’édile se met en scène sur l’air de Je préfère manger à la cantine de Carlos.

La vidéo du jour : Peter Lindbergh, le photographe de mode allemand, est mort à 74 ans

