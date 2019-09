SINISTRE Les flammes ont détruit 20 hectares à Plombières-lès-Dijon, et la ligne ferroviaire a été coupée

Un incendie à Plombières-les-Dijon a détruit une vingtaine d'hectares le 3 septembre 2019. — twitter/sdis21

Le feu a été « fixé » un peu avant minuit. Mais l’incendie qui a détruit une vingtaine d’hectares de forêt et de broussailles près de Dijon, mardi soir, continuait d’impacter le trafic SNCF dans la nuit, alors que la ligne desservant Dijon a été coupée à la demande des pompiers, tout comme une ligne d’électricité.

🔥 Le feu à #PlombièresLèsDijon est désormais fixé.

➡️Aucun feu ne s'est déclaré à #Chenôve bien que l'odeur des fumées se ressente sur l'agglomération dijonnaise. Merci de ne pas diffuser de fausses informations.

➡️L'heure de reprise du trafic ferroviaire n'est pas connue. pic.twitter.com/1SCNOusBU9 — SDIS 21 - Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or (@sdis21) September 3, 2019

➡️ 70 #pompiers de #CôtedOr ont limité la propagation du feu de 20 Ha.

➡️ Des actions d'extinction et le traitement des foyers résiduels sont en cours.

➡️ La voie @SNCF reste impactée.

➡️ Les relèves commencent à se faire.

➡️ Aucune victime ni dégât matériel ne sont à déplorer. pic.twitter.com/sBtwQ5Y2Xu — SDIS 21 - Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or (@sdis21) September 3, 2019

L’incendie s’est déclaré vers 18h00 à Plombières-les-Dijon à proximité de la ferme de la Pérouse. 70 soldats du feu ont été mobilisés. A 2h00, il ne restait plus que des « foyers résiduels ». Aucune victime ni dégât matériel n’étaient à déplorer, ont précisé les autorités.

Trafic ferroviaire très perturbé

Neuf trains de grande ligne étaient concernés, au départ ou à destination de Paris, Lille, Metz, Lyon, Besançon et Mulhouse, mais aussi Berne, Zürich, Bâle et Lausanne en Suisse. Ils accusaient jusqu’à quatre heures et demie de retard vers 22h00 selon le site Internet de la SNCF.

« Les trains bloqués dans les gares de Venarey, Dijon et Blaisy-Bas sont actuellement déroutés pour emprunter un autre itinéraire contournant le lieu de l’incendie », a annoncé la préfecture en fin de soirée. « Les passagers des TER bloqués à Venarey et Nuits-sous-Ravières seront pris en charge rapidement afin que chacun puisse regagner sa destination », a-t-elle ajouté dans un communiqué diffusé vers 23h30.