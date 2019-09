Le 39 19 est le numéro d'appel de la plateforme d'écoute des femmes victimes de violences conjugales. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Garantir la sécurité des victimes, leur offrir le soutien dont elles ont besoin avant qu’il ne soit trop tard et renverser la courbe glaçante du nombre de féminicides : tel est l’objectif du « Grenelle des violences conjugales », dont le lancement a lieu ce mardi à Matignon. Avec ce rendez-vous, le gouvernement entend faire reculer les violences physiques ou sexuelles dont sont victimes quelque 220.000 femmes chaque année dans un cadre conjugal, selon les données officielles.

Au moins cinq personnes sont mortes lors du passage du puissant L’ouragan Dorian aux Bahamas où les opérations de secours ont débuté, a annoncé lundi le gouvernement de cet archipel des Caraïbes durement frappé par des vents violents et des pluies torrentielles. Et s’il est repassé en catégorie 3, Dorian reste dangereux et avance lentement vers les Etats-Unis, où les autorités ont ordonné l’évacuation de centaines de milliers de personnes.

« J’ai été très bon, j’étais très bien physiquement, j’ai frappé très fort. Je pense que ce soir, c’était un bon spectacle », a lancé le Français au public du court Louis-Armstrong, qui lui a renvoyé une ovation. Gaël Monfils a donné rendez-vous lundi au public américain qui l’adore, pour une nouvelle représentation de son show en quarts de finale de l’US Open, après avoir disposé en 1h26 de l’Espagnol Pablo Andujar (70e), 6-1, 6-2, 6-2, alors que Rafael Nadal commençait son match sur le court Arthur-Ashe.