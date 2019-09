Rentrée scolaire : Les bons mots et jolies anecdotes des enfants — 20 Minutes

Remballez le parasol, les longues heures à traîner sur la plage, les doux moments de farniente… Septembre vient de chasser le mois d’août et nous sommes bel et bien arrivés à la date fatidique, celle de la rentrée scolaire. Pour les enfants, c’est souvent toute une aventure qui recommence. La rentrée rime avec la découverte de nouveaux camarades, d’une nouvelle classe et parfois même, d’un nouveau maître ou d’une nouvelle maîtresse.

Plus ou moins heureux de retrouver cette atmosphère si particulière, vos enfants, surtout les plus jeunes, ne manquent pas de bons mots pour décrire leurs sentiments. Si certains rechignent à l’idée de ce retour obligé, d’autres ne cachent pas leur joie et leur excitation d’enfin se remettre aux choses sérieuses. Et surtout, tous nous gâtent de leurs jolies paroles. Souriez, la saison repart sur les chapeaux de roues.