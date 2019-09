FAKE OFF La vidéo a été postée par un homme se présentant comme un « chanteur » et « comédien »

Cette vidéo a été publiée par un comédien turc. — Capture d'écran Facebook

Une vidéo montrant un débat sur la propreté entre un automobiliste turc et un « policier » français est devenue virale ce week-end. Elle s’achève sur une tentative d’arrestation du conducteur.

La vidéo a suscité une vague de réactions, certains internautes s’indignant du « racisme » du policier, d’autres s’interrogeant sur l’authenticité de l’échange.

La vidéo a été postée le 31 août par Mehmet Yildiz, qui se présente comme « chanteur » et « comédien ».

Un automobiliste a-t-il été arrêté après un débat enflammé sur la propreté avec un policier ? La vidéo d’un homme discutant avec un « policier » est devenue virale ce week-end. Elle a été partagée des dizaines de milliers de fois sur Facebook et sur Twitter, certains internautes s’interrogeant sur l’authenticité de la vidéo. D’autres ont souligné le « racisme » du « policier ».

Dans la séquence, filmée depuis le côté passager d’une voiture, un automobiliste invite un homme, présenté comme un policier, à manger dans son restaurant turc. Le policier décline, car, « niveau hygiène », les restaurants turcs « ne sont pas les meilleurs ». La conversation dérive ensuite vers les spécialités culinaires turques et françaises et sur l’origine du parfum. Selon l’automobiliste, le parfum a été créé car, « à l’époque, les Français se lavaient une fois par an » et « sentaient la merde » car ils « n’avaient pas de toilettes ». « A la même période, en 1600, l’Empire ottoman, ils avaient déjà des toilettes », ajoute le conducteur. Le ton monte alors, le policier sort alors des menottes et rentre dans la voiture pour interpeller le conducteur. La vidéo s’achève sur cette confrontation.

Plusieurs éléments laissent penser qu’il s’agit d’un canular. La vidéo a été postée dimanche par Mehmet Yildiz, comme le souligne Checknews de Libération. Sur ses profils Facebook et Instagram, l’homme incite les internautes à la partager, pour que « le monde puisse voir cette injustice ».

Sur Facebook, où il est suivi par plus de 160.000 personnes, Mehmet Yildiz se présente comme « chanteur » et « comédien ». En 2013 et 2014, il était même apparu dans une émission de télécrochet turque. Il avait interprété sa chanson Pisik Kelle.

Ce n’est pas la première fois que Mehmet Yildiz diffuse des vidéos où il apparaît avec la police : en février, il avait déjà diffusé sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle deux motards, présentés comme des policiers, le contrôlaient. La vidéo semble être mise en scène. En 2017, il avait filmé un sketch mettant en scène un faux contrôle de police en Turquie. Contacté par 20 Minutes, il n’a pas donné suite.

Selon une source policière, la vidéo a été tournée en région parisienne. Cette source émet des doutes sur l’authenticité de la scène. D’autres sources policières, citées par Libération et Le Monde, mettent le doigt sur des éléments troublants (poches du gilet du policier vides, absence de radio, menottes non conformes…). Contactée, la préfecture de police de Paris n’est pas en mesure de confirmer qu’il s’agit d’un vrai policier.

