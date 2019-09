Comme chaque année, cette journée de reprise sera mêlée d'angoisse et d'excitation, chez les enfants mais aussi les parents. — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi, après deux mois de vacances, 12,4 millions d’écoliers, collégiens et lycéens entament dans la joie ou le stress une nouvelle année scolaire, marquée par la réforme des lycées et l’abandon des séries (L, ES et S). Pour la troisième année consécutive, le gouvernement a maintenu son opération « la rentrée en musique ». Il encourage les établissements à accueillir les enfants par « des chants ou des concerts ». Comme chaque année, cette journée de reprise sera mêlée d’angoisse et d’excitation, chez les enfants mais aussi les parents.

Une rentrée sous tension. Emmanuel Macron et le gouvernement ont déjà effectué leur premier conseil des ministres le 21 août. Mais le calendrier devrait s’accélérer un peu plus cette semaine. Un séminaire gouvernemental aura lieu mercredi pour « aborder en profondeur le calendrier des réformes », alors que plusieurs dossiers potentiellement explosifs attendent l’exécutif. Emmanuel Macron a déjà prévenu, fin juillet, qu’il ne croyait « pas du tout que ce qui, à un moment, crée la colère sincère d’une partie de la population soit derrière nous ».

Les premières images qui apparaissent sur les réseaux sociaux font froid dans le dos. Et le pire est encore à venir… S’abattant sur les Bahamas avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, Dorian est devenu, dimanche, l’ouragan le plus violent jamais enregistré dans le nord-ouest de l’archipel, provoquant des « conditions catastrophiques » dans les îles Abacos, a annoncé le Centre national des ouragans américains (NHC).

On se dit parfois qu’on a de la chance de bosser en presse écrite. Une demi-heure après OM-ASSE (1-0), nous voilà sur le parvis du Vélodrome en pleine discussion, intelligente et civilisée, avec trois membres des South Winners. A dix mètres de nous, quinze écervelés se mettent à hurler autour d’une caméra de télévision, perturbant l’interview d’un confrère : « Paris, Paris, on t’enc***. » « Tu vois, c’est du classique, tu ne peux rien faire contre ça », lâchent Quentin, Alexandre et Enzo. « C’est presque affectueux à Marseille », estime Agnès. « J’entends ça depuis les années 70 », embraye Denis. C’est vieux comme le foot mais ça n’empêche pas d’y réfléchir : homophobe ou pas ?