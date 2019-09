Le portrait d'Anthoine Hubert, décédé samedi 31 août — Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Vous avez profité des dernières heures d’août pour lézarder loin des écrans ? Pas de souci... Nous vous avons préparé un résumé de l’actualité du week-end.

1. Une attaque mortelle à Villeurbanne

Un homme a tué un jeune homme de 19 ans et a blessé huit autres personnes samedi après-midi dans la gare routière Laurent-Bonnevay de Villeurbanne (Rhône). L’auteur des faits a été maîtrisé par des passants. « Il a expliqué avoir entendu, dans l’après-midi, des voix insulter Dieu et lui donnant l’ordre de tuer », a expliqué le procureur de la République de Lyon.

2. Un ouragan monstrueux approche des Bahamas

Avec ses vents pouvant atteindre 280 km/h, Dorian est devenu l’ouragan le plus violent jamais enregistré dans le nord-ouest des Bahamas. Les îles Abacos sont en état d’alerte maximal alors que le monstre s’approche des côtes. Il devrait ensuite virer vers la côte est de la Floride lundi soir et mardi. Mais sa trajectoire est encore difficile à évaluer avec précision. Les images satellites de l’ouragan sont saisissantes.

Image satellite prise le 1er septembre et montrant l'ouragan Dorian en train de s'approcher des Bahamas. - HO / NOAA/RAMMB / AFP

3. Anthoine Hubert meurt en course

Sa voiture a été heurtée de plein fouet par celle d’un autre concurrent. Le pilote automobile français Anthoine Hubert, 22 ans, a été tué samedi à Spa (Belgique) dans un accident lors d’une course de Formule 2, antichambre de la Formule 1. Le monde du sport automobile lui a rendu hommage dimanche, notamment Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de F1 de Belgique qui avait inscrit « RIP Tonio » sur le volant de sa Ferrari ainsi que « #19 Racing for Antoine » sur le flanc de sa monoplace.

Le portrait d'Anthoine Hubert, décédé samedi 31 août - Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

4. Le mois d'août s'en va...

Après août, septembre et en ce premier jour du mois de nombreux changements entrent en vigueur. Fin de la Sécu étudiante, baisse des tarifs réglementés du gaz (0,9 %, on ne s’emballe pas), publication de « l'index de l’égalité » hommes-femmes… On a tout résumé pour vous dans cet article. Quant à la rentrée scolaire, c’est demain. Et nous la suivrons de près sur notre site toute la journée.

​5. Neymar reste...

C’est vraiment la fin des vacances. Le feuilleton qui les a rythmées s’est en effet achevé ce week-end. Le transfert de l’attaquant vedette du Paris SG vers le FC Barcelone n’aura pas lieu. C’est l’intéressé lui-même qui l'a annoncé. Le mercato, pourtant, ne s’achèvera que demain soir et il promet son lot de surprises. Pour ne rien rater, une seule adresse: la nôtre.

Neymar à l'entraînement avec le PSG. - Francois Mori/AP/SIPA

Voilà c'est fini. On a une dernière petite pensée pour celles et ceux qui avancent au pas sur la route du retour des vacances.