Le suspect, qui a tué un jeune de 19 ans et blessé 8 autres personnes à Villeurbanne, a déclaré avoir entendu des voix lui donnant l'ordre de tuer. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Vingt-quatre heures après l’attaque de Villeurbanne, les enquêteurs écartent pour l’instant la piste terroriste.

Selon une première expertise, le suspect, qui tient des propos « incohérents et confus » souffrirait de « délires paranoïdes ».

Vingt-quatre heures après l’attaque de Villeurbanne au cours de laquelle un jeune homme de 19 ans est décédé et 8 autres personnes ont été blessées, la thèse de l’acte terroriste semble s’éloigner. Les enquêteurs, qui restent néanmoins prudents, s’orientent davantage vers la piste d’un geste fou sans revendication religieuse. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) n’a pas été saisi, a rappelé dimanche après-midi Nicolas Jacquet, le procureur de la République de Lyon, lors d’une conférence de presse.

La personnalité de l’assaillant intrigue. L’homme, de nationalité afghane, est connu sous deux identités différentes avec trois dates de naissance déclarées. « Il serait âgé de 33, 31 ou 27 ans », indique le procureur de la République, précisant qu’il avait déjà séjourné une première fois en France 2009 alors qu’il était probablement mineur.

Inconnu des services de police

Sans antécédent judiciaire et « inconnu des services spécialisés au titre de la radicalisation », le suspect, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’à janvier 2020 sur le sol français, a « partiellement » reconnu les faits lors de sa première audition. « Il dit ne pas avoir de souvenirs précis sur le déroulement des faits en dehors des premières minutes de son périple meurtrier », expose Nicolas Jacquet. L’homme, muni de deux couteaux (dont l’un caché sous une voiture) et d’une broche de barbecue, était venu dans un but précis : faire un massacre.

« Il a expliqué avoir entendu dans l’après-midi, des voix insulter Dieu et lui donnant l’ordre de tuer », dévoile le procureur de la République. Arrivé à la station de métro Laurent-Bonnevay, il pense alors reconnaître également dans sa première victime « un individu avec lequel il est en contentieux » depuis son passage en Angleterre datant d’il y a plusieurs années. Et se jette sur lui. Par « vengeance », lâche-t-il aux enquêteurs ayant relevé au cours de son audition de nombreux propos « confus et incohérents ».

#attaque de #villeurbanne. Le procureur de la République explique que le suspect souffre de délires paranoides multiples. Aucun élément ne permet de relier son acte à un acte terroriste pic.twitter.com/ds3y03ruaZ — Caroline Girardon (@CaroGirardon) September 1, 2019

L’expert qui l’a examiné dimanche matin lors de sa garde à vue, évoque « un état psychotique envahissant avec délires paranoïdes à thématiques multiples dont celle du mysticisme et de la religion », pointe le procureur de la République. Le suspect n’avait pourtant aucun antécédent psychiatrique connu à ce jour. En revanche, il avait consommé du cannabis en grande quantité avant de passer à l’acte.