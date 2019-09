Le 25 novembre 2013. Illustration de la Brigade locale de protection des familles au commissariat central du 20 eme arrondissement de Paris. L'equipe traite les depots de plaintes pour les cas de violences conjugales. // Photo / V. Wartner / 20 Minutes — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

Cent femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex en seulement six mois. Le collectif féministe #NousToutes organise dimanche soir à Paris un rassemblement pour dénoncer le 100e féminicide de l’année, alors que s’ouvre mardi le « Grenelle » destiné à lutter contre les violences conjugales, a-t-on appris auprès des organisateurs.

100 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex depuis le début de l'année.@EmmanuelMacron, votre manque de mobilisation face aux #féminicides est déconcertante. Réagissez. https://t.co/fTpgp6XVjl

Source : @feminicidesfr pic.twitter.com/gWQnxzzNYi — #NousToutes (@Nous_Toutes) September 1, 2019

« Une centaine d’activistes porteront les noms des 100 femmes assassinées et exigeront un milliard d’euros pour lancer un plan d’urgence contre les violences », a affirmé à l’AFP Caroline De Haas, membre de #NousToutes, sans préciser le lieu du rassemblement.

Une femme décédée découverte à Cagne-sur-Mer

Dimanche matin, le collectif militant « Féminicides par compagnon ou ex » a recensé un 100e féminicide en France depuis le 1er janvier, après la découverte du corps sans vie d’une femme sous un tas de détritus à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Dans la nuit de vendredi à samedi, la police de Cagnes-sur-Mer avait reçu un appel pour signaler une « dispute conjugale » se déroulant dans une rue du quartier où a été découvert le corps. « On ignore pour l’instant s’il y a un lien entre les deux », a indiqué une source policière à l’AFP. « C’est un féminicide probablement conjugal que nous choisissons de publier au conditionnel », a de son côté affirmé le collectif « Féminicides par compagnon ou ex » qui tient un décompte des féminicides dans les médias sur Internet.

Pour l’année 2018, le ministère de l’Intérieur avait recensé 121 féminicides. L’objectif principal du rassemblement de dimanche « est que le Grenelle débouche sur des moyens », a expliqué à l’AFP Caroline De Haas. Mardi s’ouvrira à Matignon un « Grenelle des violences conjugales » très attendu par les associations invitées mais déjà conspué par les militantes féministes non-conviées, qui dénoncent une opération de communication. Caroline De Haas pointe notamment l’annonce, jeudi, d’un fonds d’un million d’euros pour aider les associations locales de lutte contre les violences conjugales, alors que #NousToutes réclame un milliard d’euros pour combattre ce fléau.