DECES Le maire de la petite commune de Cers, dans l'Hérault, qui avait annoncé sa mort imminente sur les réseaux sociaux douze jours plus tôt, est décédé

Gérard Gautier (à g.) lors d'une séance du conseil régional. — Gérard Gautier

Gérard Gautier, maire de la petite commune de Cersest décédé samedi des suites d’un cancer. Maire de cette petite commune située à une dizaine de kilomètres de Béziers, il avait annoncé sa maladie sur le front de l’hôtel de ville en 2017 et plus récemment, le 18 août, sa mort prochaine sur sa page Facebook : « J’ai toujours tenu avec vous un langage de vérité. Je vais le faire vraisemblablement une dernière fois. Je remercie le corps médical de me parler vrai. Il y a peu de chance que je m’en sorte. »

Elu à six reprises à la tête d’une commune où il était né il y a 73 ans, Gérard Gautier avait été élu conseiller général au département de l’Hérault puis conseiller régional au sein du groupe Rassemblement national (RN) à la région Occitanie, où il a siégé jusqu’au bout.

Six mandats de maire, élu au conseil régional

« Avec toute ma gratitude, mais avec lucidité, le cœur gros, je pense vous quitter très prochainement. Même si je vais tout faire pour me faire mentir », avait-il souligné en conclusion de son long message d’adieu.

Parmi les réactions d’hommes politiques, le maire de Beaucaire et président du groupe RN à la région a salué « un homme politique au sens noble du terme, qui aura, par son exemplarité, jusqu’au bout forcé le respect de ses 157 collègues du conseil régional ». « Nous n’avons pas toujours été d’accord mais dans ce triste moment cela n’a pas d’importance, souligne, de son côté, Frédéric Lacas (PS), président de la communauté d'agglomération de Béziers. Je salue l’homme qu’il était et son engagement pour sa commune et notre territoire. »