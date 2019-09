Illustration d'un rodéo urbain. — HADJ/SIPA

Les riverains du quartier des Bassins à flot, en pleine transformation, se souviendront de cette soirée. Vendredi soir, entre 150 et 200 motards ont tourné au pied du pont Chaban-Delmas, remontant l’avenue Lucien-Faure, pour faire pétarader leurs engins le plus fort possible, tout en klaxonnant.

La scène a duré environ deux heures, et a été filmée par des habitants. Deux heures durant lesquelles les motards ont pris les plus grands risques, slalomant entre les véhicules et grillant tous les panneaux stop et feux rouges. Avant que la police ne soit appelée et n’intervienne pour mettre fin au rodéo – non sans mal, rapporte France Bleu Gironde.

22h39 toujours rue Lucien Faure @PoliceNat33 @Bordeaux un mot peut être ?! Ça fait 5 fois qu’ils passent en 1h30 ! pic.twitter.com/dVyweQV7ej — Cé (@Ccceelliinne) August 30, 2019

Dingue et présent plusieurs heures @nflorian33 comment éviter ça ? https://t.co/JPjO4EXnZC — Isabelle Wagner (@BellelleIw) August 31, 2019

Invitation sur les réseaux sociaux

Les forces de l’ordre ont en effet dû bloquer le pont Chaban-Delmas à la circulation. C’est là qu’un motard a tenté de forcer le barrage, et qu’il a été interpellé, puis placé en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cette réunion aurait été organisée après une invitation lancée sur les réseaux sociaux. Si la ville de Bordeaux était jusqu’ici relativement épargnée par ce phénomène de rodéo urbain, celle de Lormont, en périphérie, en subit régulièrement.