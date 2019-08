Des pesticides déversés sur un champ de patates, dans le nord de la France (image d'illustration). — Philippe HUGUEN / AFP

Pour cette dernière semaine d’août, pas d’embouteillages sur le front de l’actu certes, mais le flux d’info continue de circuler.

La décision du jour : L'arrêté anti-pesticides de Langouët suspendu par la justice

Le 18 mai, il avait pris un arrêté municipal interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques « à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel ». Pour protéger « la santé de ses habitants ». Mais Daniel Cueff, maire de Langouët, commune située au nord de Rennes, n’en avait pas le droit, a estimé le tribunal administratif de Rennes, qui a suspendu ce mardi l’arrêté. Les détails de la décision ici. Et pour prendre connaissance de la réaction du maire, lisez notre interview.

La bonne ambi du jour : Bolsonaro demande à Macron de « retirer ses insultes »

Crise ouverte. Après les insultes de Jair Bolsonaro envers Brigitte Macron, après la réplique du président français, après le refus du président brésilien d’accepter l’aide internationale pour lutter contre les incendies en Amazonie, Jair Bolsonaro a finalement déclaré qu’il était prêt à discuter d’une aide du G7 si le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, « retirait (ses) insultes ». Pour en savoir un peu plus, c'est ici. Et pour en savoir beaucoup plus et prendre un peu de recul, c'est là que ça se passe.

La question du jour : Pourquoi les ados désertent-ils Facebook ?

Le logo Facebook sur smartphone.

Facebook a-t-il du souci à se faire en France ? Le nombre de jeunes âgés de 12 à 17 ans utilisant le réseau social devrait reculer cette année de 9,3 %, faisant baisser le nombre total d’utilisateurs en France de 0,2 %, d’après une étude du cabinet eMarketer. Une première depuis la création du réseau social. Explications.

L’autre question du jour : Les femmes peuvent-elles vraiment avoir un orgasme en faisant du sport ?

Les exercices sollicitant les muscles abdominaux sont ceux qui déclenchent le plus fréquemment un

C'est fini pour aujourd'hui.