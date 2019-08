La devanture d'un commerce avec une typo vintage, vue en descendant du bus, en venant à la rédaction. — I. Zerbib/20 Minutes

La devanture d’un commerce, une ancienne publicité peinte et qui s’écaille sur le mur d’un immeuble, une plaque « Eau et gaz à tous les étages » ou « Défense d’afficher »… Ouvrez l’œil, vous verrez forcément dans la rue des typographies vieillottes ou vintage – comme on dit en anglais –, prenez-les en photo et envoyez-nous vos clichés.

Déjà, sur Twitter et Instagram, le hashtag #typovintage a ses adeptes. Scrollez, ça vous donnera une idée et vous fera apprécier ce type de police. Elles détonnent dans le paysage, elles ont le charme de l’ancien, bref, ces typographies font forte impression. On attend vos prises de vues, ça nous fera une belle galerie de photos de caractère(s).

Les plus belles photos pourront paraître dans l’ensemble de nos supports et réseaux. Merci d’avance.