La forêt amazonienne en feu près de Porto Velho, au Brésil, le 26 août 2019. — Eraldo Peres/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le Brésil a rejeté lundi l’aide proposée par les pays du G7 pour combattre les incendies en Amazonie, a annoncé le chef de cabinet du président Jair Bolsonaro, qui a conseillé au président français Emmanuel Macron de s’occuper « de sa maison et de ses colonies ». « Nous remercions [le G7 pour son offre d’aide], mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l’Europe », a déclaré le chef de cabinet, Onyx Lorenzoni, sur un blog du portail d’information G1, une déclaration confirmée par la présidence brésilienne.

« On a formidablement réussi ce sommet, la France a rayonné. » Invité du 20h de France 2, lundi, Emmanuel Macron s’est dit satisfait du G7 de Biarritz. Et il en a profité pour apporter des précisions sur des dossiers chauds de la rentrée, notamment sur les retraites. Notre synthèse est à lire par ici.

Après un premier échec samedi, l’agence spatiale russe a retenté, avec succès, l’amerrissage à la station spatiale internationale (ISS) de son vaisseau spatial Soyouz, tôt ce mardi matin. A bord de l’engin, un seul passager : Fiodor (acronyme de Final Experimental Demonstration Object Research), robot humanoïde de 1,80 m pour 160 kg. Humanoïde parce que Fiodor tente d’épouser le plus possible une forme humaine et a la capacité d’imiter les mouvements humains.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4 — NASA (@NASA) August 27, 2019

Le Soyouz MS-14, qui a décollé jeudi du cosmodrome russe de Baïkonour (Kazakhstan) s’est arrimé à l’ISS à 3h08, et le robot restera une dizaine de jours sur l’ISS, le temps d’effectuer différentes tâches sous la supervision du cosmonaute russe Alexandre Skvortsov. L’agence spatiale russe garde une part de mystère sur cette mission et précise seulement que Fiodor s’exercera au maniement d’un tournevis et de clés.