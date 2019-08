FAITS DIVERS « L’auteur du coup de feu a été identifié mais a pris la fuite et reste toujours activement recherché », a indiqué le parquet de Béthune

C'est la police judiciaire de Lille qui mène l'enquête. — DENIS CHARLET / AFP

Un homme a été mis en examen lundi pour « complicité de tentative d’assassinat » et incarcéré, et un autre est recherché après le meurtre par balle vendredi d’un jeune homme de 26 ans à Avion (Pas-de-Calais), a affirmé le parquet de Béthune.

Vendredi soir, vers 23h30, les secours étaient intervenus à Avion « pour un homme blessé par arme à feu sur la voie publique, à leur arrivée, la victime était en arrêt cardio-respiratoire », ont affirmé les pompiers à l’AFP.

Quatre proches de l’auteur présumé ont été interpellés

« Malgré les tentatives de réanimation », le jeune homme « a été déclaré mort sur place », ont-ils ajouté. « L’auteur du coup de feu a été identifié mais a pris la fuite et reste toujours activement recherché », a indiqué le parquet de Béthune dans un communiqué. Par ailleurs, « une seconde série de coups de feu » a été tirée vendredi soir « après le décès de la première victime mais n’a cette fois touché personne ».

Quatre proches de l’auteur présumé ont été interpellés et placés en garde à vue et selon les premières auditions, « il s’agirait d’un litige entre deux familles, suite à une séparation ». Le frère de l’homme en fuite a été mis en examen pour la seconde série de tirs, et les autres membres de la famille « ont été placés sous le statut de témoin assisté à ce stade ». L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille.