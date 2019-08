L'écrivain Yann Moix. — Sarah ALCALAY/SIPA

Vous étiez un peu chaud ce lundi et délaissé l’actu pour les piscines ou un parasol ? Heureusement les immanquables sont là pour vous permettre de rattraper ce que vous avez manqué.

La découverte du jour : Auvergne : Une trentaine de monolithes découverts dans le Puy-de-Dôme

Une découverte exceptionnelle. Ce lundi, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a annoncé avoir trouvé une trentaine de monolithes multimillénaires alignés dans le Puy-de-Dôme. C’est le premier alignement de ce type mis au jour dans le centre de la France. « C’est la première fois que de tels alignements, cairn et statue-menhir, sont mis au jour en Auvergne, et plus largement dans le centre de la France », a-t-il souligné dans un communiqué.

La découverte a été réalisée à Veyre-Monton, entre Clermont-Ferrand et Issoire, dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute A75. Elle a révélé des monolithes en basalte « de 1 à 1,60 m » dont l’alignement s’étire « sur 150 m dans l’emprise de la fouille et vraisemblablement au-delà », poursuit-on de même source.

Ces monolithes sont bordés d’un autre alignement de gros blocs de pierre, dans la continuité duquel cinq pierres composent un ensemble en fer à cheval. Enfin, six autres blocs « régulièrement espacés » forment un cercle de 15 m de diamètre. Un article à lire en intégralité par là.

En cette rentrée littéraire, Yann Moix ne lave pas son linge sale en famille mais dans les pages d’Orléans, son nouveau livre paru le 21 août chez Grasset. Un roman autobiographique dans lequel il décrit les brimades et les coups que lui aurait infligés son père lorsqu’il était enfant.

Avant même la parution, José Moix, le paternel incriminé se défendait de toute maltraitance : « J’ai des origines catalanes et ai été strict, j’en conviens, mais jamais je n’aurais été capable de faire manger ses excréments à mon fils. Prétendre cela relève de la psychiatrie, ce n’est pas possible ! », a-t-il déclaré à La République du Centre.

Ce dimanche, c’est le frère de l’écrivain, Alexandre Moix, qui a à son tour pris la parole dans une longue lettre ouverte publiée par Le Parisien. « J’ai subi vingt ans durant des sévices et des humiliations d’une rare violence de sa part. Ceux-là mêmes qu’il décrit dans son roman en les prêtant à nos parents. (…) Yann était un grand frère destructeur », cingle le cadet de la fratrie. Un article à lire en intégralité par ici.

La question du jour : G7 à Biarritz : Emmanuel Macron a-t-il réellement pris la main sur le dossier iranien ?

Dimanche, le G7 a reçu un invité surprise : le ministre des affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif. Un coup de poker géopolitique d’Emmanuel Macron, alors que le dossier iranien était l’un des plus brûlants du G7 (avec la forêt amazonienne qui, elle, brûle vraiment). Alors que les Etats-Unis et la République islamique refusaient tout dialogue, Donald Trump a indiqué qu’il avait accepté cette venue surprise. Emmanuel Macron qui se rêvait en maître des horloges, est-il devenu le maître de la géopolitique mondial ?

Sans aller jusque-là, Benjamin Morel, docteur en Science politique à l’ENS, note qu’Emmanuel Macron démontre dans ce G7 « une vraie capacité d’initiative et une indépendance de la France sur les dossiers internationaux, marquant une capacité qu’on n’avait pas vue depuis Jacques Chirac. » En bref, le retour d’une « politique Gaullo-Mitterrandienne » comme il l’appelle où la France joue un rôle d’équilibre entre les puissants. Un arbitrage international dont il s’était déjà essayé en invitant Vladimir Poutine à quelques jours du G7, alors que la Russie en est exclue depuis l’annexion de la Crimée. Pour en savoir plus, c'est par ici.

Il ne passe pas inaperçu. Il fait même beaucoup parler. Pour la première fois, un distributeur automatique d’huîtres vient d’être installé sur le Bassin d’Arcachon. A Gujan-Mestras précisément, la capitale de l’ostréiculture. Cet équipement, les amateurs du célèbre coquillage le doivent à Olivier Laban. Producteur depuis des années sur le bassin, il présente à 20 Minutes son nouvel outil. Et vous raconte tout là.