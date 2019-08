L'inscription à l'état civil du recours à un tiers donneur, fait polémique. — Pixabay

Dans le cadre du projet de loi sur la bioéthique qui devrait être discuté en septembre à l’Assemblée nationale, le gouvernement prépare une petite révolution. Il veut que désormais, soit inscrit dans l’état civil, le recours à un tiers donneur pour les enfants nés d’un couple de femmes avec recours au don de sperme. Une mesure très polémique.

Certaines associations jugent cette disposition profondément stigmatisante. Pour les parents hétérosexuels – un temps concernés par la réforme- cela révèle leur infertilité. L’association des parents gays et lesbiens (l’APGL), elle dénonce, par la voix de Dominique Boren, l’un de ses coprésidents, « un projet inadmissible de ségrégation des personnes en fonction de leur mode de procréation et d’atteinte à la vie privée et à la liberté individuelle ». Et quid de la réaction des enfants dont le mode de conception, par l’intermédiaire du registre de l’état civil, sera mis sur la place publique ?

