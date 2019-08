A quelques jours de la rentrée scolaire, il est temps de reprendre de bonnes habitudes. — Bony/SIPA

Plus qu’une semaine avant la rentrée des classes ! Il fait encore très beau, très chaud, mais pour des millions d’enfants censés reprendre le chemin de l’école le 2 septembre, cette dernière semaine de vacances scolaires prend des allures beaucoup plus sérieuses.

Pour cette semaine de prérentrée, de nombreux parents avancent l’horloge familiale : horaires de réveil, des repas, et surtout heure du coucher, tout se fait plus tôt à mesure que la reprise de l’école approche. Finies les longues veillées et les soirées télé. Histoire que les enfants ne démarrent pas cette nouvelle année scolaire en bâillant à s’en décrocher la mâchoire.

Est-ce votre cas ? Comment vous organisez-vous à l’approche de la rentrée scolaire pour que vos enfants reprennent un rythme adapté à la reprise de l’école ? Combien de temps avant la rentrée modifiez-vous les horaires de vos enfants ? Quel âge ont-ils et acceptent-ils facilement ces contraintes durant leurs derniers jours de vacances ?