Nous sommes le jeudi 22 août, le monde du tango est secoué par une affaire de violence, un enfant de 8 ans s’est fait pincer par la police allemande à 140 km/h sur l'autoroute et un Américain drogué a épuisé un stock de pansements pour réparer des pneus crevés. Le reste de l’info à ne pas rater est dans nos immanquables du jour…

1. L'interview du jour: L'avocat du chirurgien de Jonzac

Thibaut Kurzawa, avocat au barreau de Saintes. - Cabinet Kurzawa

Il défend Joël Le Scouarnec, le chirurgien jonzacais qui sera jugé début 2020 pour viols sur quatre mineurs et chez qui ont été retrouvés des carnets décrivant des actes sexuels sur environ 200 mineurs. Maître Thibaut Kurzawa répond à nos questions: si son client reconnaît certaines agressions sexuelles, il nie tout viol et maintient que ses écrits racontent simplement des fantasmes.

2. La question du jour: Risque-t-on (vraiment) une amende si l’on se promène torse nu

Arcachon, La Grande Motte, les Sables-d’Olonne… De plus en plus de communes ont pris des arrêtés municipaux demandant d’arborer une tenue correcte en centre-ville. Mais du texte à la prune, il y a parfois loin. Nous avons mouillé le maillot pour savoir ce que risquent vraiment les adeptes de la sortie torse nu.

3. La star du jour: Fiodor, premier robot humanoide de l'espace

La Russie a lancé jeudi une fusée transportant Fiodor, son premier robot humanoïde, vers la Station spatiale internationale (ISS), pour un séjour test en vue d'utiliser de telles machines pour explorer l'espace lointain. - AFP PHOTO / ROSCOSMOS / SPACE CENTER YUZHNY/TSENKI

1,80 m, 160 kg, c’est sans doute le cosmonaute le moins fit de l’histoire. Mais ce n’est pas pour cela que Fiodor attire tous les regards. Ce monstre de métal sera le premier robot humanoïde à séjourner dans la Station spatiale internationale. Il a quitté la Terre ce jeudi à bord d’une fusée russe.

4. La virée shopping du jour: Que mettra-t-on dans les cartables cette année?

Illustration de fourniture scolaire. - monicore

Adieu jojoba, rosé piscine et fouta en coton bio. Bonjour compas magique, colle sans solvant et trousse Pyjamasques… La rentrée s’approche et, si vous êtes parent, vous ne couperez pas à la traditionnelle opération commando dans le rayon fournitures scolaires de votre supermarché. Nous avons passé en revue les incontournables de cette année.

5. La vidéo du jour: On s'arrache la saucisse au cannabis

A Marseille, la vedette de la semaine est une chipolata inventée par un boucher d'Endoume. On vous laisse en découvrir les secrets en vidéo...

Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.