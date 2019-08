Des légumes bio au marché de Caen en mai 2008. — AFP PHOTO

Des marges brutes 75 % plus élevées sur le bio que sur les productions conventionnelles dans les grandes enseignes. Selon une enquête du mensuel Que Choisir, qui paraît ce jeudi, les fruits et légumes bio seraient vendus trop cher par les grandes surfaces.

Le magazine de l’association de consommateur UFC-QUe Choisir a comparé les 24 fruits et légumes les plus consommés en France, pendant un an, de mai 2018 à mai 2019.

La palme d’or attribuée aux poireaux bio

Pour les pommes de terre bio, les grandes et moyennes surfaces réalisent, en moyenne, 83 % de marge de plus que sur une pomme de terre conventionnelle. Pour les pommes bio, la marge atteint 149 %, ajoute Que Choisir. La différence de prix la plus grande concerne le poireau, vendu 165 % plus cher lorsqu’il est bio.

Selon l’étude du mensuel, si les grandes surfaces appliquaient la même marge sur les fruits et légumes bio et sur les conventionnels, les ménages réaliseraient 18 % d’économies par an, soit 121 euros. Le magazine conseille aux consommateurs d’acheter leurs fruits et légumes dans les magasins spécialisés bio, où ils sont 19 % moins chers qu’en grande surface.