Qui sont les mamies addict au bronzage sur les plages de Marseille?

Une plage de Marseille. — Adrien Max / 20 Minutes

Beaucoup de Marseillais occupent leur été à prendre le soleil à la plage.

Certains par besoins naturels s’exposent de manière raisonnée.

Mais d’autres ont une consommation excessive de soleil, ce qui peut relever de l’addiction.

Germaine est connue « comme le loup blanc » à la plage du Bain des Dames. Cette petite plage située dans le 8e arrondissement de Marseille attire essentiellement des locaux. Et surtout les Marseillais adepte du bronzage. « Je viens tous les jours, les matins et je repars un peu avant midi. J’adore la mer le matin, je me baigne et je nage. Il y a moins de monde », explique Germaine,

Elle vient aussi pour entretenir son bronzage, plus que pour le parfaire. Il est déjà parfait. « Le soleil ça conserve et ça donne des vitamines, regardez j’ai 83 ans et je nage très bien. Et puis, à mon âge c’est aussi pour être un peu plus belle », plaisante Germaine, qui a même les lunettes de protection contre ultras violets. Elle ne louperait pour rien au monde un matin au soleil, avant de rentrer faire le ménage et de préparer à manger l’après-midi.

L’homme « vit à l’énergie solaire »

Annie, une autre habitante du quartier, vient profiter du soleil été, comme hiver. « J’ai des tranches horaires pour l’hiver, de 11h30 à 16h, avec le pique-nique, l’été c’est de 8h à 11h », confie cette amoureuse de la plage. « Je me recharge, j’ai un sentiment de plénitude. Et c’est un plaisir gratuit en plus », souligne Annie, 67 ans. Sa copine Dany, sait exactement quand elle a assez pris le soleil : « Dès que j’ai un frisson, ça veut dire que j’ai été suffisamment au soleil. C’est quand même plus beau d’avoir la peau bronzée, on aime avoir bonne mine et ça nous évite de mettre une tonne de fond de teint », rigole-t-elle.

Prendre le soleil, un besoin naturel comme l’explique Patrick Moureau, dermatologue et auteur de plusieurs ouvrages sur le soleil, comme L’étonnant pouvoir du soleil, aux éditions du Palio, et Le soleil dans la peau chez Gallimard.

L’homo sapiens est né sous le soleil de l’Afrique, il a besoin de la chaleur. La température de neutralité se situe autour de 25, 26 °C. L’exposition au soleil est un besoin physiologique, comme manger ou boire. Il ne faut pas oublier que l’on vit à l’énergie solaire », rappelle le spécialiste.

« On consomme le soleil comme une marchandise »

Mais la nature de l’homo sapiens, « qui veut toujours plus, et tout, tout de suite », peut lui « faire perdre le contact naturel avec le soleil qui pouvait exister avant. « Aujourd’hui on consomme le soleil comme une marchandise. Certaines agences de voyages vous garantissent un certain ensoleillement, et l’essor des salles de bronzage sous U.V en est le meilleur exemple », prévient-il.

Ce dont se défendent Annie et Dany. De leurs aveux, les vraies accros au soleil arrivent en début d’après-midi. « Il faut qu’on attende le changement de saisons pour les revoir, en plaisantent-elles. Elles, elles s’en fichent du reste, elles ne se viennent que pour la bronzette ».

De l’autre côté de la plage, Simone, 70 ans, bat tout le monde en termes de bronzage. Il n’est pas encore midi quand cette Russe pose ses affaires contre l’un des cabanons. La tête est pour l’instant à l’ombre, mais elle connaît par le cœur le chemin du soleil et son corps entier baignera bientôt sous la chaleur jusqu’aux alentours de 16h. « Je viens pour le calme, me déconnecter, mais surtout pour bronzer. Je suis accro au bronzage mais quand les gens me demandent pourquoi j’aime autant me faire bronzer, je ne sais pas trop quoi répondre », admet-elle.

La tanorexie, l’addiction au soleil

Preuve de son importance, Simone va jusqu’à organiser sa journée en fonction de son besoin de bronzer. Quant aux risques encourus par une trop longue exposition au soleil ? « Je ne crois pas à cette propagande. En France vous exagérez de tout », rétorque-t-elle.

Une pratique qui a tendance à relever de la tanorexie, l’addiction au soleil, comme l’explique Patrick Moureau :

On parle de tanorexie à partir du moment où la personne rentre dans une spirale consumériste, et que cette consommation de soleil va métamorphoser la vie quotidienne. »

Cette addiction touche d’avantage les femmes que les hommes. « On peut l’expliquer par nos sociétés anxiogènes et addictogènes. On va trouver des antidotes chimiques, comme les drogues, mais aussi comportementales comme l’excès de sport, de travail, ou de soleil. Sans oublier la tyrannie du paraître », détaille Patrick Moureau. Comme toutes les bonnes choses, le soleil aussi est à consommer avec modération.