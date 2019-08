Image du Mont Saint-Michel, ici photographié en mai 2015. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le Mont-Saint-Michel est-il Normand ou Breton ? Depuis plusieurs siècles, la question divise les deux peuples, qui veulent tous deux s’approprier le célèbre monument. Cette petite guéguerre a repris de plus belle ce mardi à la suite d’un post Instagram du New York Times Travel, le compte voyages du célèbre quotidien américain.

Nous sommes le 20 août, et le compte Instagram « voyages » du @nytimes place le Mont-Saint-Michel en Bretagne. pic.twitter.com/JvfaayNFI5 — Pierre Breteau (@pierrebrt) August 20, 2019

Dans le post, le New York Times a publié une série de trois photos prises en Bretagne : le musée des Beaux-Arts de Rennes, les remparts de Saint-Malo (jusque-là tout va bien) et du Mont Saint-Michel et ses fameux agneaux de pré-salé.

« Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie »

Comme cela était prévisible, la boulette du quotidien américain a fait hurler les internautes normands. Car oui, le Mont-Saint-Michel est bien en Normandie comme l’affirme ce vieux dicton local : « Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie ».

Le Couesnon pourra changer de cours tant qu’il veut, le Mont-Saint-Michel est et reste normand. Construit par des normands, habité par des normands… J’ai beau adorer la Bretagne, la vérité reste la vérité. – ♿Frenchy Laurent D. Grumberg #Gay #Homomacronicus (@LDGay1) August 20, 2019

Malgré les nombreuses réactions d’internautes, le New York Times n’a pas encore corrigé l’erreur à l’heure où nous écrivons ces lignes.