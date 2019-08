Plus d'un demi million d'étudiants font leurs études et vivent à Paris. — BALEYDIER/SIPA

Il est de plus en plus difficile de trouver un logement lorsque l’on est étudiant. Cette tâche est d’autant plus compliquée à Paris et en région parisienne : le nombre d’étudiants à explosé mais pas le nombre de logements.

La rentrée approche à grand pas et pour certains, un stress supplémentaire s’ajoute à l’idée de reprendre les cours : la recherche de logements dans la capitale.

Vous êtes étudiants​ et vous rencontrez des difficultés pour trouver un logement dans Paris ? Racontez-nous votre recherche et les difficultés que vous rencontrez. Au contraire, ça a été facile de trouver un appart, dites-nous comment vous avez fait ? Et que privilégiez-vous : meublé, colocation avec des potes ou intergénérationnelle ?

