Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement italien et chef de la Ligue, a réclamé jeudi 8 août 2019 des élections anticipées, provoquant une crise politique à l'issue incertaine. — Carlo Cozzoli/IPA/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Crise politique en Italie : Jour J pour le gouvernement en péril

Jour J pour le premier gouvernement populiste italien. Selon toute probabilité, le Premier ministre Giuseppe Conte démissionnera ce mardi, officialisant une tonitruante rupture entre la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 Etoiles, après seulement 14 mois de cohabitation. C’est le chef de la Ligue (extrême droite) qui a déclenché les hostilités, le 8 août, en accusant ses partenaires du M5S (antisystème) de multiplier les refus sur les baisses d’impôts ou les grands chantiers. Conte a diverses options : soit attendre le vote éventuel d’une motion de censure contre son gouvernement, soit démissionner directement et monter au palais présidentiel du Quirinal. La balle passera alors dans le camp du président Sergio Mattarella qui mènera des consultations pendant plusieurs jours pour explorer la possibilité d’une nouvelle majorité gouvernementale et choisir une personnalité pour la mener.

Jeffrey Epstein a signé un testament deux jours avant sa mort

A qui Jeffrey Epstein a-t-il laissé sa fortune ? Deux jours avant de se suicider, le financier américain a paraphé un testament confiant tous ses biens à un trust aux bénéficiaires inconnus, selon le New York Post citant des documents judiciaires. Selon ces documents, enregistrés dans les îles Vierges américaines, Epstein a confié ses biens, chiffrés à quelque 577 millions de dollars, à un « trust » dénommé le « Trust 1953 », affirme le journal. Une telle méthode est classique pour protéger la confidentialité des bénéficiaires, selon un avocat cité par le Post. Aucun bénéficiaire n’est nommé dans le testament, qui identifie uniquement les personnes chargées de l’exécuter, a ajouté le journal. Epstein n’avait qu’un héritier connu : son frère Mark.

Un incendie, qui a ravagé quelque 10.000 hectares de forêt sur l’île espagnole de Grande Canarie depuis samedi, constitue un « drame environnemental », selon le président des Canaries, Angel Victor Torres. Des centaines de pompiers restaient mobilisés dans la nuit de lundi à mardi sur l’île touristique de Grande Canarie, pour lutter contre « l’incendie le plus important » survenu cette année en Espagne, selon le gouvernement.