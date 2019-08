Le tueur de masse Charles Manson lors de son arrestation — VISUAL

Le sujet du jour : Mort de Simon Gautier: Les questions soulevées par le drame

Le corps sans vie de Simon Gautier, un Français âgé de 27 ans, étudiant à Rome depuis deux ans pour rédiger une thèse en histoire de l’art et qui était parti en randonnée le jeudi 8 août de la ville de Policastro Bussentino près de Naples, a été retrouvé ce dimanche, neuf jours après sa disparition. Si les recherches se finissent donc de la pire des manières, toutes les questions n’ont pas encore trouvé de réponse. 20 Minutes fait le point sur la situation par là.

L’horreur est humaine. Vendredi, la deuxième saison de Mindhunter a été mise en ligne sur Netflix. Cette série produite par Charlize Theron et David Fincher – qui a réalisé les trois premiers épisodes – poursuit son exploration du travail du Behavioral Science Unit, l’équipe du FBI qui a inventé les techniques de profilage. Au fil des neuf épisodes, les enquêteurs font face à quelques-uns des serial killers les plus célèbres. On vous raconte tout ici.

Ce lundi, Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine, à Brégançon, dans le Var, alors que de nombreux dossiers divisent la France et la Russie. Quel intérêt pour le président français de recevoir le chef d’Etat russe, à quelques jours du G7, dont la Russie ne fait pas partie ? Pour Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof, Emmanuel Macron se place dans une culture politique française tout en s’affirmant comme le leader européen. Une interview à lire par là.

