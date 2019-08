Si seulement on pouvait croiser Depardieu, Houellebecq et une bonne bouteille de vin pendant les séjours en thalassothérapie, ils seraient sans doute plus ludiques (et moins efficaces)… Ce mercredi, Guillaume Nicloux réunit un duo de choc dans les salles obscures et projette les deux acteurs (à leur grand désespoir) dans un décor où on les imagine difficilement : celui d’une cure thalasso. Un film décalé et pince-sans-rire qui donne bien envie de vous donner la parole.

Pinard, cure et grands dialogues! La bande annonce du film 'THALASSO', de Guillaume Nicloux. Avec Gerard Depardieu et Michel Houellebecq. En salles le 21 août!

Si, pour certains, la thalassothérapie ressemble à du bonheur en barre, pour d’autres, ce type de cure thermale et autre box bien-être peut rimer avec souvenirs d’un séjour en enfer.

Vous avez regardé avec une infinie tristesse votre assiette de petit pois-quinoa beaucoup trop vide en rêvant de bavette ? Ou senti que vous alliez imploser enroulé(e) comme un sushi dans la boue ? Vous avez attrapé des mycoses ou un rhume à force de déambuler en peignoir et claquettes de bains de vapeur en bains aux algues ? Vous êtes enquiquiné à mourir pendant un séjour alternant aquagym et massages ? Vous avez ressenti le manque de tabac-alcool-écrans-gras au point d’avoir envie de fuir ? Si vous avez déjà goûté aux joies de la thalassothérapie et en avez conclu que c’est très bien, mais pour les autres, racontez-nous vos anecdotes.