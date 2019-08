Les forces de police commencent à se déployer autour de Biarritz pour le sommet du G7, du 24 au 26 août. — Javier Etxezarreta/EFE/SIPA

Le sommet du G7 se tiendra du samedi 24 au lundi 26 août à Biarritz.

Plusieurs gares SNCF de la côte basque seront complètement fermées au public, dès vendredi.

Des consignes de sécurité ont été adressées aux résidents de la zone 1 à Biarritz, où se trouvent les sites accueillants les chefs d’Etat.

Les mesures de sécurité vont concerner aussi Bayonne, Anglet ou encore Espelette.

A cinq jours de l’ouverture du sommet du G7, qui se tiendra à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) du 24 au 26 août, les forces de sécurité commencent à se déployer autour de la cité balnéaire. Elles prendront position tout le long de la côte basque, jusqu’à la frontière espagnole, où se tiennent les contre-sommets.

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner et le secrétaire d’Etat Laurent Nuñez se déplacent ce mardi sur la côte basque, pour visiter l’ensemble du dispositif mis en œuvre. La visite commencera à 14h30 par le centre de commandement en charge de la centralisation des informations, et se poursuivra l’après-midi par l’aéroport de Biarritz, puis par une présentation des moyens de commandement et des équipements de la gendarmerie nationale à Bayonne.

J-8 avant le #G7Biarritz !

[📽coulisses] Chaque jour depuis le 1er août, le centre de retrait des badges situé square d’Ixelles à #Biarritz accueille résidents et professionnels concernés par les zones de protection. Environ 1 000 badges individuels sont délivrés chaque jour. pic.twitter.com/KnXfhuVJNf — Préfet des Pyrénées-Atlantiques (@Prefet64) August 16, 2019

Plusieurs gares SNCF fermées

Rencontre internationale regroupant chefs d’Etat et de gouvernement des sept plus grandes puissances mondiales, le G7 va accueillir en tout 25 délégations étrangères avec les pays invités et les ONG, soit environ 3.000 personnes. A cela, il faut rajouter plus de 3.000 journalistes accrédités.

⌛J-5



Le #G7Biarritz débute ce samedi dans un format renouvelé et avec la participation inédite des dirigeants de 8 pays invités et de plusieurs chefs d’organisations internationales.



C’est en travaillant avec tous que le #G7France luttera contre les inégalités ! pic.twitter.com/kKSSWflcxF — France G7 (@G7fr) August 19, 2019

Un tel sommet ne peut s’organiser sans des mesures de sécurité drastiques, qui entreront en vigueur dès vendredi. Au grand dam de certains habitants qui ne pourront circuler comme ils le souhaitent, et d’estivants obligés d’écourter leurs vacances. Ou de composer avec les restrictions.

La SNCF a fait le point ce lundi sur les mesures qui lui sont imposées. Les gares de Biarritz, Bayonne, Guéthary, Boucau, Deux-Jumeaux seront fermées au public dès le vendredi 23, jusqu’au lundi 26 août à 16 h. Elles ne seront donc pas desservies, hormis par 7 TGV en provenance de Paris qui s’arrêteront à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye vendredi 23 août. Les autres gares de la ligne entre Dax et Hendaye seront, elles, desservies « quasi-normalement. »

Transport collectif perturbé

S’agissant du service de transport collectif à l’intérieur de l’agglomération, il sera maintenu selon des horaires et des trajets adaptés. « Le principe est de maintenir, même partiellement, l’ensemble des lignes » explique la préfecture. Le service sera toutefois sérieusement perturbé durant le sommet.

L’aéroport de Biarritz sera fermé à l’activité aérienne du public à partir du vendredi 23 à 7 h jusqu’au lundi 26 août à 20h. C’est l’aéroport de Pau qui prendra le relais pour le trafic aérien régulier.

Des sites ultrasensibles au cœur de Biarritz

A Biarritz même, on rappelle que deux zones de sécurité seront mises en place dès vendredi. Dans la zone 1, seule la circulation à pied sera autorisée. Des parkings seront proposés en périphérie pour que les résidents et ayants droit de cette zone puissent extraire leur véhicule de la Z1 en amont du sommet. Au sein de la zone 2, la circulation automobile est libre, à condition de disposer d’un macaron.

| G7 | 🇫🇷 Comment stationner pendant le sommet ?

Découvrez les informations et les conseils pour stationner dans Biarritz 👇https://t.co/r3Y9bG6t6T pic.twitter.com/NW8tCgUV2T — Mairie de Biarritz (@Ville2Biarritz) August 6, 2019

Les restrictions ne s’arrêtent pas là. Une charte stipule que les logements disposant d’une visibilité directe sur les sites qui accueilleront les rencontres officielles (Hôtel du Palais, casino, centre de congrès et grande plage) « pourront être soumis à des consignes temporaires de fermetures de fenêtres et/ou de non-occupation de balcons et terrasses », où il sera interdit d’installer des appareils de prises de vue. Le site de l’Hôtel du Palais, où résideront les chefs d'Etat, sera particulièrement sensible.

La charte des résidents, habitant dans la zone donnant sur les sites sensibles du G7. - Facebook

Face à toutes ces contraintes, un groupe Facebook, SOS G7 Biarritz, a été créé. Il compte plus de 9.000 abonnés.

Les conjoint(e)s de chefs d’Etat à Espelette

Les mesures de sécurité iront bien au-delà de Biarritz, puisqu’elles imposent de fermer la RD 810 et le boulevard du BAB entre Biarritz et Anglet du samedi 24 à 8h au lundi 26 août à minuit. Des restrictions de circulation seront aussi imposées à Bayonne, au sein d’un périmètre de protection entre l’avenue de Marhum et l’avenue de la Légion Thèque, et à Anglet. Les automobilistes sont ainsi incités à utiliser l’autoroute A63 pour contourner l’agglomération entre le 24 et le 26 août. Mais il faut s’attendre à de grosses difficultés de circulation sur le secteur.

Enfin, le village d’Espelette (2.000 habitants), capitale du piment, sera aussi touché de plein fouet par la folie du G7. La première dame Brigitte Macron doit y conduire, dimanche, une délégation des conjoint(e)s des chefs d'Etat, certainement dans la matinée. Par mesure de sécurité, le stationnement devrait être interdit de samedi soir à dimanche après-midi dans le centre de la commune.

Sur la côte basque, on devrait se souvenir un bon moment de ce G7 organisé en plein mois d’août.